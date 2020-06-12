華為訂單縮減 大立光營運逆風

美中貿易戰持續交火，導致華為訂單縮減恐成事實，全球手機供應鏈廠商憂喜參半。法人認為，晶圓代工龍頭台積電（2330）、IC設計廠商聯發科（2454）與鏡頭廠商玉晶光（3406）營運較不受影響，對於大立光（3008）的展望則相對保守。

台積電9日舉辦股東會，劉德音董事長表示，倘若華為終端產品及其相關晶片訂單，受到近期美中貿易摩擦升級所影響，恐將出現投片空檔，其他陸廠或國際品牌客戶也能迅速填補，公司五奈米產線持續正常出貨。

法人指出，美國對於華為的禁售令不斷升級，仍將無礙於下一季終端消費市場的需求回溫，供應鏈廠商積極回補庫存的動作，預期5G手機的換機潮至快第四季即可看見。國內IC業者說，華為手機的市佔率，預期將由美國蘋果、韓廠三星、陸廠小米與Oppo等公司積極搶市，則推估聯發科的多款5G SOC訂單可望持續增加。

第三季底前，美國商務部限制的技術含量，仍維持去年25%的申請許可證範圍，聯發科有機會持續受惠於晶片的轉單效應。

法人說，華為旗艦機種的全球出貨量可能衰退，又於華為是大立光的第二大客戶，營收佔比超過兩成，因此法人預期美國對於華為更嚴格的禁令，將使得旗艦型的華為智慧型手機業務受到不小波及，例如採用高均價 7P+ 鏡頭的華為 Mate 與 P 系列，出貨數量恐將存在下修的風險。

其他陸廠中，小米、Oppo 與 Vivo 的鏡頭供應廠商明顯呈現分散情況，供應商中還有舜宇光學與瑞聲科技進行殺價競爭，對於大立光的營運貢獻度也相對有限。

大立光先前，已經成功打入三星旗艦智慧型手機 S20 的供應廠商，市場預期 Note 20訂單將自下一季開始出貨，不過三星電機仍將是最主要的鏡頭供應商，大立光的接單佔比可能不到三成，假設終端消費市場需求依舊疲弱不振，則大立光的佔比可能還會更低，導致三星的訂單數量不增反減的窘境發生之後，恐將無法彌補缺少華為客戶的訂單缺口。

法人展望，七月開始蘋果5G iPhone（iPhone 12），拉貨動能將開始加速，市場預期新款iPhone規格升級或許有限，加上大立光、玉晶光兩家公司的 iPhone 12主鏡頭比重可能為六比四，大立光持續獲取6P與7P鏡頭與3D感測訂單。

法人表示，玉晶光則可獲取較iPhone 11更多的超廣角5P鏡頭、前鏡頭以及飛時測距（ToF）鏡頭，規格升級。整體來說，看好成長動能較優於大立光。