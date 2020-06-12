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一封電郵副本 恐讓林百里賠掉一間公司

美股崩跌1861點 台股今跳空開低走逾250點

安馳仍看好5G後市帶動商機 對公司營運成長動能樂觀

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

今年全球經濟仍受到新冠肺炎衝擊而充滿變數，不過，近期電子供應鏈對後市5G商機看法仍相當正面，其中，半導體通路商安馳科技（3528）就指出，全球受新冠肺炎疫情影響，在家工作、線上會議及遠端控制等雲端服務市場快速發展，帶動公司5G通訊、雲端運算、智慧醫療及自動化相關高階應用產品需求大幅成長，該公司今年營運成長動能可期。

安馳表示，在5G通訊應用方面，公司今年在國防及商用方面均有突破性的成長。其中在5G國防用產品方面，公司已取得5G通訊基礎建設標案訂單，出貨量持續增加，而在5G商用產品方面，隨5G通訊傳輸架構底定，公司積極與下游工業電腦及大型系統廠商合作，共同開發最新款的5G相關商用射頻設備，預計下半年將可望導入5G通訊相關的終端應用產品，公司今年5G通訊相關產品出貨量可望逐季步成長。

安馳進一步表示，公司今年開始切入智慧醫療領域，其中Xilinx產品線成功切入醫療用基因定序演算市場，搶攻防疫檢測商機；而ADI產品線則成功打入智慧醫療產品市場，提供客戶從生理感測元件、醫療顯示器到智能檢測儀器等全系列產品，預估今年醫療相關產品佔營收比重可望增加至4％以上。

安馳對於今年營運展望維持審慎樂觀的看法，以目前訂單來看，公司今年上半年營運表現可望維持穩健成長。公司今年將積極推動產品升級策略，提升整合方案出貨比重，聚焦5G傳輸、雲端與邊緣運算，以及人工智慧物聯網（AIoT）等三大主流應用市場，並持續開發利基型的高階整合方案，公司今年整體營運成長動能可期。

5G 安馳 雲端服務

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