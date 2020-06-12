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明泰股東會 董座黃文芳：將透過合作、MMA加強明泰發展

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
友訊經營權大戰燒到轉投資明泰，佳世達入主明泰後，明泰今天股東會派出大量保全嚴陣以待。記者黃晶琳/攝影
友訊經營權大戰燒到轉投資明泰，佳世達入主明泰後，明泰今天股東會派出大量保全嚴陣以待。記者黃晶琳/攝影

友訊經營權大戰主戰場轉到轉投資公司明泰科技，友訊市場台鋼董事長以友訊法人代表進入明泰股東會，這也讓明泰大股東佳世達嚴陣以待，明泰科技今天股東會，現場派出數十位保全壓場，是明泰成立以來，股東會氣氛最為微妙的一次。

明泰新任董事長兼佳世達工業與商業事業部總經理黃文芳表示，將站在明泰原本的發展策略上，個人可以致力於集團整合，特別是車用的部分，可以透過很多合作跟MMA策略，加強明泰發展。

明泰股東會通過去年營運報告書，去年營收158.26億元，每股稅後純益0.44元，及每股配發0.44元現金股利，並補選一席獨立董事謝明得。

友訊經營權大戰，市場派經股臨會解任友訊原董事長胡雪等五席董事後，市場派大勝，下周友訊股東會將全面改選董事，台鋼及胡雪雙方也以經達成協議，據了解，將由胡雪拿下三席一般董事，台鋼拿下三席一般董事及三席獨立董事。

雖然友訊經營權大戰已經告一段落，但日前友訊經營權大戰戰火燒到轉投資公司明泰，友訊及明泰創辦人之一李中旺日前遭友訊當時董事長胡雪及佳世達聯手解任明泰董事長職務。

在明泰會股東前夕，明泰前董事長李中旺發出聲明指出，佳世達無預警解任本人董事長後就宣布公開收購明泰股票，是否涉及不當的敵意併購，已經函請公平會要求釋疑，佳世達於發動敵意併購伊始、公開收購期間，即施行裁員之計畫，可徵佳世達公司恐有公開收購說明書不實之違法疑義。

對此明泰也聲明指出，的確因為新冠疫情及世界經濟等因素做出人力調整，李中旺董事也知之甚詳，但現階段並無進一步人力精簡計畫。明泰大股東佳世達也發聲明強調，此次公開收購明泰股權為合意公開收購。

友訊經營權大戰燒到轉投資明泰，佳世達入主明泰後，明泰今天股東會派出大量保全嚴陣以待。記者黃晶琳/攝影
友訊經營權大戰燒到轉投資明泰，佳世達入主明泰後，明泰今天股東會派出大量保全嚴陣以待。記者黃晶琳/攝影
明泰新任董事長黃文芳，為佳世達工業與商業事業部總經理。記者黃晶琳/攝影
明泰新任董事長黃文芳，為佳世達工業與商業事業部總經理。記者黃晶琳/攝影
明泰總經理林裕欽。記者黃晶琳/攝影
明泰總經理林裕欽。記者黃晶琳/攝影

明泰 股東會 友訊

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