預期明年獲利爆發 GIS-KY獲法人青睞

觸控面板貼合大廠GIS-KY（6456）近期同受內外資青睞，買盤進駐推升股價最高達126元，創一年多來新高。法人研究顯示，雖然今年獲利普普，仍將較去年的9.97元略為衰退，不過，2021年因與京東方合作以及mini LED LCM、SMT業務發酵，EPS 將重回成長，挑戰 12元以上。

GIS-KY4、5月營收分別年增30.7%、51%，擺脫肺炎疫情帶來的衰退，雖然今年業績平平，但外資及投信法人持股來到相對高水位，目標價普遍在 150 元之上，近期股價強勁一度站上2年線後回測，年線（103.5元）附近有強力支撐。