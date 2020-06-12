快訊

一封電郵副本 恐讓林百里賠掉一間公司

美股崩跌1861點 台股今跳空開低走逾250點

預期明年獲利爆發 GIS-KY獲法人青睞

經濟日報 / 記者呂安涔

觸控面板貼合大廠GIS-KY（6456）近期同受內外資青睞，買盤進駐推升股價最高達126元，創一年多來新高。法人研究顯示，雖然今年獲利普普，仍將較去年的9.97元略為衰退，不過，2021年因與京東方合作以及mini LED LCM、SMT業務發酵，EPS 將重回成長，挑戰 12元以上。

GIS-KY4、5月營收分別年增30.7%、51%，擺脫肺炎疫情帶來的衰退，雖然今年業績平平，但外資及投信法人持股來到相對高水位，目標價普遍在 150 元之上，近期股價強勁一度站上2年線後回測，年線（103.5元）附近有強力支撐。

觸控面板 外資

延伸閱讀

Micro LED技術，即將引爆顯示器產業革命

京東香港二次上市 擬籌資38.7億美元

華為進入緊急狀態 電信、手機訂單將大挪移

GIS-KY 5月營收115.52億元、月增9.85% 近半年來新高

相關新聞

一封電郵副本 恐讓林百里賠掉一間公司

廣達董事長林百里曾形容自己是「三廣總督」，下轄三家廣字輩公司。如今，除了廣達還安好，廣輝14年前已被友達合併，而曾是光碟機股王，早年股價、獲利能力一度逼近聯發科的廣明，卻因為一場美國官司，整間公司可能就此賠光。

看好5G後市 聯發科本季出貨高成長

聯發科執行長蔡力行昨（11）日表示，即使大環境有新冠肺炎疫情影響，聯發科表現仍然不錯，對第五代行動通訊（5G）發展有相當...

中華電 列公司治理前段班

台灣證券交易所公布2019年度公司治理評鑑結果，中華電信第五度獲得上市公司中最優等之排名前5%的佳績；同時於「市值100...

蝦皮618檔 買氣大爆發

電商搶攻年中618檔期商機，蝦皮購物618品牌旗艦開跑近兩周，將邁入最高潮。蝦皮購物表示，今年推出「全新品牌識別策略」，...

鴻海年報揭祕 郭台銘只領象徵性1元

鴻海股東會年報出爐後，高階主管酬金變化大引人注目之餘，「首位女性董事代表」也是新亮點。曾擔任財政部長、行政院經建會前主任...

鴻海年報揭祕…盧松青年領1億 鴻家軍第一人

鴻海將在6月23日召開股東常會，根據最新上傳的股東會年報，鴻海集團高階主管年度酬金級距出現特殊變化，子公司鴻騰（FIT）...

仁寶斥資30億 越南擴廠

代工大廠仁寶昨（11）日公告，代子公司仁寶（越南）公告取得廠房，為廠房之土建工程及機電工程，整體工程總價最高限額為美金1...

政院挺面板業 五年砸177億

行政院長蘇貞昌昨（11）日拍板「台灣顯示科技與應用行動計畫」，未來五年要投入177億元，發展顯示科技與零售、交通、醫療、...

政院挺面板業 友達、群創同聲按讚

面板雙虎友達、群創營運正遭逢逆風，聽聞政院昨（11）日拍板「台灣顯示科技與應用行動計畫」，雙虎齊聲按讚，肯定相關政策有助...

聯發科客戶搶地盤 董座老神在在

談到聯發科大客戶OPPO、vivo等中國大陸品牌手機廠陸續傳出投入自製手機晶片，並傳出部分手機廠原本自用的手機晶片擴大對...

行政院結合大A+計畫 提升效益

透過「高科技研發中心-大A+計畫」搭配「台灣顯示科技與應用行動計畫」，行政院在未來數年將斥資逾新台幣270億元，投入5G...

鴻海年報揭密集團高管酬金 只有他突破億元

鴻海年報出爐後，近期小股東紛紛翻閱鴻海年報，不過從年報數字中，意外發現鴻海集團高階主管的酬金級距的排名出現變化，相較前一...

熱門新聞

鴻海年報揭密集團高管酬金 只有他突破億元

600元「藝FUN券」限量200萬份開搶 7月22日開放先載APP

央行旗下印製廠徵才 月薪上看4萬6

合一糖尿病足潰瘍新藥下半年將解盲 可望取得藥證

黃國昌：大同集團華映科技將成中國國企

文化部加碼600元、200萬份「藝FUN券」 排除網路書店

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。