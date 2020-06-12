快訊

一封電郵副本 恐讓林百里賠掉一間公司

美股崩跌1861點 台股今跳空開低走逾250點

健策股東會 通過每股配發現金股利5元

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
健策今（12）日舉行股東會，由董事長趙宗信（左）、總經理趙永昌（右）主持。 記者吳凱中/攝影
健策今（12）日舉行股東會，由董事長趙宗信（左）、總經理趙永昌（右）主持。 記者吳凱中/攝影

健策（3653）今（12）日舉行股東會，通過每股配發現金股利5元，展望今年營運，健策總經理趙永昌指出，目前全球經濟展望雖然仍不明確，但預期未來健策將能維持一定的成長動能及獲利水準，預計今年銷售額應可延續去年穩定成長之趨勢。

健策去年受惠CPU均熱片、伺服器ILM扣件及車用水冷散熱模組三大營運引擎同步成長，帶動每股盈餘（EPS）來到6.55元，較前一年度4.61元大幅成長，因此大方配發每股現金股利5元，較前一年度增加1.47元。

趙永昌表示，目前全球經濟展望雖然仍不明確，但健策精密在健全的財務體制下，積極布局下世代產品，以回應客戶需求與因應大環境的快速變動，同時在原有產品進行嚴格成本控管，預期未來健策精密將能維持一定的成長動能及獲利水準。

趙永昌強調，儘管全球總體經濟展望仍不明確、法規變動及國內外競爭者的嚴厲挑戰，公司仍將以審慎樂觀之態度來因應並尋求生存與成長的契機。從公司目前已有及未來欲接洽之客戶的營運狀況來看，預計今年銷售額應可延續去年穩定成長之趨勢。

健策5月營收小幅回檔、降至5.83億元，月減5.8%、但年增29%；累計今年前五個月營收28.74億元，年增35.8%。

健策今年銷售政策仍以散熱產品及SMD LED導線架為主要銷售產品；另持續推動連接器機構產品開發，以更具價格及品質優勢進入市場，致力發展於全球汽車產業重要零組件供應商之一。

在研發方面，健策持續在5G散熱片開發、新能源車水冷式散熱模組開發、中央處理器扣件機構產品開發、環氧樹脂基板開發、複合LED導線架開發、汽車輔助安全系統機構件開發及車用晶片導線架產品開發等方面發展。

營收

延伸閱讀

Micro LED技術，即將引爆顯示器產業革命

IP矽智財、伺服器股 抗震

健策、同欣電 認購夯

股東會旺季 高勝率股出列

相關新聞

一封電郵副本 恐讓林百里賠掉一間公司

廣達董事長林百里曾形容自己是「三廣總督」，下轄三家廣字輩公司。如今，除了廣達還安好，廣輝14年前已被友達合併，而曾是光碟機股王，早年股價、獲利能力一度逼近聯發科的廣明，卻因為一場美國官司，整間公司可能就此賠光。

看好5G後市 聯發科本季出貨高成長

聯發科執行長蔡力行昨（11）日表示，即使大環境有新冠肺炎疫情影響，聯發科表現仍然不錯，對第五代行動通訊（5G）發展有相當...

中華電 列公司治理前段班

台灣證券交易所公布2019年度公司治理評鑑結果，中華電信第五度獲得上市公司中最優等之排名前5%的佳績；同時於「市值100...

蝦皮618檔 買氣大爆發

電商搶攻年中618檔期商機，蝦皮購物618品牌旗艦開跑近兩周，將邁入最高潮。蝦皮購物表示，今年推出「全新品牌識別策略」，...

鴻海年報揭祕 郭台銘只領象徵性1元

鴻海股東會年報出爐後，高階主管酬金變化大引人注目之餘，「首位女性董事代表」也是新亮點。曾擔任財政部長、行政院經建會前主任...

鴻海年報揭祕…盧松青年領1億 鴻家軍第一人

鴻海將在6月23日召開股東常會，根據最新上傳的股東會年報，鴻海集團高階主管年度酬金級距出現特殊變化，子公司鴻騰（FIT）...

仁寶斥資30億 越南擴廠

代工大廠仁寶昨（11）日公告，代子公司仁寶（越南）公告取得廠房，為廠房之土建工程及機電工程，整體工程總價最高限額為美金1...

政院挺面板業 五年砸177億

行政院長蘇貞昌昨（11）日拍板「台灣顯示科技與應用行動計畫」，未來五年要投入177億元，發展顯示科技與零售、交通、醫療、...

政院挺面板業 友達、群創同聲按讚

面板雙虎友達、群創營運正遭逢逆風，聽聞政院昨（11）日拍板「台灣顯示科技與應用行動計畫」，雙虎齊聲按讚，肯定相關政策有助...

聯發科客戶搶地盤 董座老神在在

談到聯發科大客戶OPPO、vivo等中國大陸品牌手機廠陸續傳出投入自製手機晶片，並傳出部分手機廠原本自用的手機晶片擴大對...

行政院結合大A+計畫 提升效益

透過「高科技研發中心-大A+計畫」搭配「台灣顯示科技與應用行動計畫」，行政院在未來數年將斥資逾新台幣270億元，投入5G...

鴻海年報揭密集團高管酬金 只有他突破億元

鴻海年報出爐後，近期小股東紛紛翻閱鴻海年報，不過從年報數字中，意外發現鴻海集團高階主管的酬金級距的排名出現變化，相較前一...

熱門新聞

鴻海年報揭密集團高管酬金 只有他突破億元

600元「藝FUN券」限量200萬份開搶 7月22日開放先載APP

央行旗下印製廠徵才 月薪上看4萬6

合一糖尿病足潰瘍新藥下半年將解盲 可望取得藥證

黃國昌：大同集團華映科技將成中國國企

文化部加碼600元、200萬份「藝FUN券」 排除網路書店

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。