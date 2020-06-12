健策股東會 通過每股配發現金股利5元

健策（3653）今（12）日舉行股東會，通過每股配發現金股利5元，展望今年營運，健策總經理趙永昌指出，目前全球經濟展望雖然仍不明確，但預期未來健策將能維持一定的成長動能及獲利水準，預計今年銷售額應可延續去年穩定成長之趨勢。

健策去年受惠CPU均熱片、伺服器ILM扣件及車用水冷散熱模組三大營運引擎同步成長，帶動每股盈餘（EPS）來到6.55元，較前一年度4.61元大幅成長，因此大方配發每股現金股利5元，較前一年度增加1.47元。

趙永昌表示，目前全球經濟展望雖然仍不明確，但健策精密在健全的財務體制下，積極布局下世代產品，以回應客戶需求與因應大環境的快速變動，同時在原有產品進行嚴格成本控管，預期未來健策精密將能維持一定的成長動能及獲利水準。

趙永昌強調，儘管全球總體經濟展望仍不明確、法規變動及國內外競爭者的嚴厲挑戰，公司仍將以審慎樂觀之態度來因應並尋求生存與成長的契機。從公司目前已有及未來欲接洽之客戶的營運狀況來看，預計今年銷售額應可延續去年穩定成長之趨勢。

健策5月營收小幅回檔、降至5.83億元，月減5.8%、但年增29%；累計今年前五個月營收28.74億元，年增35.8%。

健策今年銷售政策仍以散熱產品及SMD LED導線架為主要銷售產品；另持續推動連接器機構產品開發，以更具價格及品質優勢進入市場，致力發展於全球汽車產業重要零組件供應商之一。

在研發方面，健策持續在5G散熱片開發、新能源車水冷式散熱模組開發、中央處理器扣件機構產品開發、環氧樹脂基板開發、複合LED導線架開發、汽車輔助安全系統機構件開發及車用晶片導線架產品開發等方面發展。