安盟影像系統向FDA送件醫材上市許可 最快年底取證

擁有多項兩岸創新創業大賽冠軍得主光環的高階醫材新秀安盟生技今（11）日表示，自主開發的「非侵入式高解析活體光學同調斷層掃描儀 ApolloVue® S100」影像系統正式向FDA送件申請510(k) 醫療器材上市許可，預計最快第4季取證。

安盟表示，該掃描儀為台灣原創的高解析活體光學影像系統，屆時將首登國際市場，成為台灣的醫界在結合光學應用的超高階醫材領先全球的機會，扮演領頭羊關鍵地位。

安盟生技的活體高解析度光學同調斷層掃描儀（OCT）為全域式OCT，領先目前市售的OCT技術。最大特色與優勢就是具細胞等級的高解析度，並以即時影像顯現人體皮膚組織結構，協助醫生進行非侵入性的臨床研究與輔助診斷。

安盟生技執行長馬永霖博士表示，該掃描儀初期目標鎖定皮膚健康的整體影像照護市場，其中在歐美市場以皮膚癌為主軸。在亞洲，除了皮膚疾病之外，醫美市場的皮膚照護應用將是公司的推廣與金銷重心。除了皮膚疾病之外，未來也計劃將OCT技術平台延伸開發到眼科等其他疾病，或即時手術用OCT顯像系統 (如手持式裝置、內視鏡系統等)，具龐大市場開發潛力。

馬永霖強調，在皮膚疾病的診斷與治療流程上，影像系統的解析度是關鍵。安盟的FF-OCT技術移轉自台灣大學光電所黃升龍教授獨創的 「晶體光纖寬頻光源技術」，以此技術為核心，公司發展出台灣原創的高解析活體光學影像系統。

該系統具備細胞等級的橫向與縱向的解析度，讓醫師在第一時間內獲得最多、最精準的資訊，進一步決定後續的侵入式診斷或治療。有別於臨床現行使用的方法，例如病理切片或共厄焦顯微術，都僅是二維影像。FF-OCT可以提供完整的多維度影像資訊，更能滿足皮膚科、病理科或是外科的臨床輔助需求。

馬永霖進一步說明，該掃描儀影像系統能快速掃描、並且快速切換橫切面或縱切面影像模式，進而更有效率地探索患部皮下立體資訊，減少遺漏病變的機會。透過該OCT系統搭配的影像導引與定位輔助軟體工具，能讓醫師可一眼就看出組織的分佈。

同時，該掃描儀的定位功能可記錄掃描位置，便於日後比對不同時期掃描的影像，更進一步協助醫師有效率地追蹤與記錄病情。

目前安盟生技和美國紐約醫學研究中心，紀念斯隆-凱特琳癌症中心（MSKCC）的皮膚科與光學病理科團隊進行臨床研究合作，美國團隊對於安盟提供的光學切片影像品質給予正面的評價，期待未來能用這套獨步全球的高解析影像系統，和安盟在皮膚疾病研究上持續共同合作。

另外，公司與國內合作的皮膚科醫師也在去年陸續發表多篇國際論文，其中包括馬偕皮膚病理研究團隊發表高解析度OCT應用於檢體基底細胞癌（BCC）診斷的先導性研究，顯示細胞等級解析度的OCT影像與傳統病理切片的結果有高度的可比性，可提高醫師對BCC和其亞型 (Subtypes) 的分辨率。

安盟表示，美國將是第一個取證的國家，未來將持續布局包括台灣與歐洲等地市場，並與國際各大醫學中心合作。