燦坤祭出學生獨享教育優惠 全系列螢幕最高折1萬
燦坤搶攻學生市場，提供高規格的商品，再獻上最超值的優惠；攜手三大品牌ViewSonic、acer、SAMSUNG，指定螢幕二台合購價最低66折起，只要5,588元。
燦坤表示，暑假即將到來，燦坤應援學生們順利邁向新生活，只要憑學生證明文件購買全系列螢幕，最高折10,000元。購買AOC 27型4K高畫質電競顯示器U2790VQ可現折3,000元，應援價只要4,988元，讓逼真鮮活的畫面帶給消費者視聽饗宴。
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