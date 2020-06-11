燦坤11日起推出「不悶購物節」 七大優惠天天享

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

燦坤於6月11日至7月7日推出「不悶購物節」，七大優惠讓消費者拋卻煩憂，天天享不悶好心情，擁有幸福感。包含(1)指定家電滿額5000元送520回饋金；(2)指定電視買大送小；(3)合購指定螢幕2台最低6千有找；(4)學生獨享教育優惠；(5)指定空調30期0利率；(6)銀行單筆消費最高回饋8%；(7)冰箱及洗衣機5年免費延長保固等，讓消費者在今年暑假能享受家電及視聽娛樂設備帶來的體驗。

此外，燦坤積極服務在地，將於6月12日再展台南新白河店，首三日推出開幕好禮活動，邀請台南民眾共襄盛舉。

燦坤資通訊事業部總經理李經緯表示，隨著疫情解封消費信心逐漸回復，燦坤也響應政府振興券措施，特別獻上最有感的電視、螢幕、空調及周邊優惠。在疫後各行各業復工下，可望大幅帶動門市來客數達五倍以上成長。燦坤不悶購物節推出七大優惠活動，期望消費者在卸下口罩後充滿微笑，不再憂慮煩悶，天天有好心情。

在視聽娛樂方面，根據燦坤觀察，消費者多偏好選購4K 65吋以上大電視，對8K電視的需求亦有提高，可見消費者對娛樂生活質感更為講究。除了畫面呈現及音訊規格外，燦坤建議消費者選購時可留意機身薄型與否，以及是否具智慧串聯服務，可大幅提升使用時的體驗。

薄型機身設計：薄型設計不佔擺放空間，可融入居家裝潢，燦坤推薦SAMSUNG 65吋4K智慧連網電視UA65TU8000WXZW，三邊微邊框設計減少邊框對畫面的侷限，讓觀者更投入於畫面中。會員價36,900元，凡購買獨家贈市價近2,000元的多功能蔬果食品調理機。

智慧串聯服務：在互聯網時代打造智慧家居，生活更便利。PHILIPS 55吋4K OLED智慧聯網顯示器55 OLED934內建Google 助理可與其他家電串聯為智慧家居網路，並搭載AI聲控功能輕鬆識別關鍵字及語音互動，會員價僅69,900元，加碼贈送43吋LED液晶螢幕，買大送小超划算。

消費滿額送回饋：活動期間內燦坤推出全館家電消費滿額5,000元送520回饋金活動，只要單張發票消費滿額，可無上限累計回饋金。

燦坤 連網電視

延伸閱讀

一場大病退休 一句話又動念創業 燦坤前董座為何選在老東家對門賣冷氣？

燦坤+12% 宅經濟助攻

燦坤股東會 通過發放現金股利1元

迎夏季電價 燦坤百款空調、冰箱9折起 最高現省8,000元

相關新聞

鴻海年報揭密集團高管酬金 只有他突破億元

鴻海年報出爐後，近期小股東紛紛翻閱鴻海年報，不過從年報數字中，意外發現鴻海集團高階主管的酬金級距的排名出現變化，相較前一...

創業家搶攻618商機三箭齊發 運動市集首度參戰

搶攻618年中慶，創業家兄弟（8477）三箭齊發，除了旗下生活市集、子公司松果購物參戰，今（11）日也宣布100%子公司新時代電商旗下運動戶外休閒電商「運動市集」，今年首度共襄盛舉，舉辦《618年中運動會》，首波強打六大好康優惠，攜手超過20大品牌商品祭出嚴選品牌接力慶，全力搶攻年中慶商機。

Check Point：行動廣告軟體 助長第六代網路攻擊

全球網路安全解決方案廠Check Point Software Technologies Ltd.（NASDAQ股票代碼：CHKP）指出，意圖從使用者裝置中收集個人資訊的行動廣告軟體已成為目前最常見的網路威脅形式之一。

後疫情台灣「手指經濟」正夯 五大行為你中了幾項？

隨著新冠肺炎疫情趨緩，台灣消費市場寒冬漸趨回暖，全民防疫行動長達半年之久，也改變了消費大眾的行為偏好。擁有全台近400萬...

和碩上修NB出貨 蘋概好兆頭

蘋果組裝協力廠和碩昨（10）日公告5月合併營收為1,141.12億元，不僅是今年來新高，也是歷年同期最佳。和碩並上修本季...

大立光股東會…戴雙層口罩視訊 防疫到位

因應新冠肺炎防疫，大立光昨（10）日股東會首度不邀請媒體參加，會後記者會改採視訊方式進行，只見大立光執行長林恩平在僅兩人...

大立光大腦內視鏡 獲美FDA認證

大立光在醫療級鏡頭布局再下一城，繼多年前開發針對腸胃的膠囊型可拋式內視鏡頭後，大立光執行長林恩平昨（10）日透露，已開發...

景氣不明…大立光Q3展望 歷來最保守

大立光執行長林恩平昨（10）日釋出歷年最保守的旺季展望。他表示，第3季是傳統旺季，希望今年也一樣，但目前「有些客戶訂單預...

第2張…遠傳拿到5G執照 暑假開台

繼中華電信在上周拿到全國第一張５Ｇ特許執照後，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天發出第二張５Ｇ特許執照給遠傳電信，遠傳也宣...

台積營收 連二月失守千億

台積電昨（10）日公布5月合併營收，受美國華為新禁令衝擊，降至938.19億元，月減2.3%，為今年次低，並且是連續二個...

台達展望下半年 逐季翻揚

新冠肺炎疫情趨緩，歐美有望重啟經濟活動，台達電董事長海英俊昨（10）日表示，目前6月看起來還不錯，原本公司對下半年展望不...

台達電建印度新廠 重新開工

美中貿易戰爆發，台達電已加速全球產能布局，近期新冠肺炎爆發，更加快分散式製造腳步，台達電董事長海英俊指出，目前中國生產比...

熱門新聞

藝文振興券為什麼不發紙本票券？專家認為這點很聰明

15家金控全賺錢 前五月達1,462億

600元「藝FUN券」限量200萬份開搶 7月22日開放先載APP

國境封鎖效應…旅行社5月業績 斷崖式墜落

紓困勞工 中信貸款22萬戶最多

合一糖尿病足潰瘍新藥下半年將解盲 可望取得藥證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。