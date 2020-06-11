燦坤11日起推出「不悶購物節」 七大優惠天天享

燦坤於6月11日至7月7日推出「不悶購物節」，七大優惠讓消費者拋卻煩憂，天天享不悶好心情，擁有幸福感。包含(1)指定家電滿額5000元送520回饋金；(2)指定電視買大送小；(3)合購指定螢幕2台最低6千有找；(4)學生獨享教育優惠；(5)指定空調30期0利率；(6)銀行單筆消費最高回饋8%；(7)冰箱及洗衣機5年免費延長保固等，讓消費者在今年暑假能享受家電及視聽娛樂設備帶來的體驗。

此外，燦坤積極服務在地，將於6月12日再展台南新白河店，首三日推出開幕好禮活動，邀請台南民眾共襄盛舉。

燦坤資通訊事業部總經理李經緯表示，隨著疫情解封消費信心逐漸回復，燦坤也響應政府振興券措施，特別獻上最有感的電視、螢幕、空調及周邊優惠。在疫後各行各業復工下，可望大幅帶動門市來客數達五倍以上成長。燦坤不悶購物節推出七大優惠活動，期望消費者在卸下口罩後充滿微笑，不再憂慮煩悶，天天有好心情。

在視聽娛樂方面，根據燦坤觀察，消費者多偏好選購4K 65吋以上大電視，對8K電視的需求亦有提高，可見消費者對娛樂生活質感更為講究。除了畫面呈現及音訊規格外，燦坤建議消費者選購時可留意機身薄型與否，以及是否具智慧串聯服務，可大幅提升使用時的體驗。

薄型機身設計：薄型設計不佔擺放空間，可融入居家裝潢，燦坤推薦SAMSUNG 65吋4K智慧連網電視UA65TU8000WXZW，三邊微邊框設計減少邊框對畫面的侷限，讓觀者更投入於畫面中。會員價36,900元，凡購買獨家贈市價近2,000元的多功能蔬果食品調理機。

智慧串聯服務：在互聯網時代打造智慧家居，生活更便利。PHILIPS 55吋4K OLED智慧聯網顯示器55 OLED934內建Google 助理可與其他家電串聯為智慧家居網路，並搭載AI聲控功能輕鬆識別關鍵字及語音互動，會員價僅69,900元，加碼贈送43吋LED液晶螢幕，買大送小超划算。

消費滿額送回饋：活動期間內燦坤推出全館家電消費滿額5,000元送520回饋金活動，只要單張發票消費滿額，可無上限累計回饋金。