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鴻海年報揭密集團高管酬金 只有他突破億元
鴻海年報出爐後，近期小股東紛紛翻閱鴻海年報，不過從年報數字中，意外發現鴻海集團高階主管的酬金級距的排名出現變化，相較前一年度，僅1位集團高階主管酬金快速提升，達到億元以上。
鴻海年報的酬金級距表顯示，相較前一年度鴻海子公司FIT董事長盧松青個人酬金的總和數字突然暴增至破億元，意外成為焦點。
數據顯示，盧松青個人年度領取的總酬金已大幅超越創辦人郭台銘、現任鴻海董事長劉揚偉、已自鴻海退休的夏普會長戴正吳，以及今年3月18日退休的鴻海副總裁呂芳銘等人。
鴻海母公司總經理與副總酬金部分並未呈現盧松青名字，加上其餘數據所列出，盧松青領取自關聯子公司的挹注是年度排名提升的最大因素。
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