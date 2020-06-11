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逆勢成長！華碩消費性筆電 印度首季銷售勁揚40%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
華碩消費性筆電印度首季銷售勁揚40%。華碩／提供
華碩消費性筆電印度首季銷售勁揚40%。華碩／提供

根據知名市調公司IDC 最新統計資料顯示，今年首季印度總體消費性筆電市場較去年第4季呈現衰退26.5%，但華碩消費性筆記型電腦銷售不減反增，大幅飆升四成，華碩也設下今年目標，期望於年底前能一舉突破25%市佔率。

在印度逐步解封後近幾周以來，華碩已近全面恢復銷售動能，不只受惠居家工作或遠距學習所帶來的強大需求，隨著避免出入人潮擁擠場所及保持社交距離等防疫措施落實，亦使宅經濟升溫發酵，愈來愈多人開始加入線上遊戲行列，因此擁有一台強大多功的筆記型電腦自然是生活中不可或缺的重要利器，這也使得華碩輕薄筆記型電腦與ROG電競筆電銷售維持穩定成長。

華碩印度系統事業群電競及電腦產品負責人蘇冠豪表示，印度一直以來都是華碩重點發展市場，除持續投資佈局，亦不斷拓展市場版圖，希望因應當地消費者使用習慣，提供兼具先進技術與絕佳體驗的筆記型電腦，提升華碩在印度品牌知名度並刺激購買！

同時蘇冠豪也提及，在某些禁售令鬆綁的地區，華碩產品回購速度相當驚人，在此充滿嚴峻挑戰的環境情勢下，無論對於遠距辦公、教學或追求極致遊戲體驗的消費者而言，華碩皆扮演關鍵角色，並為其心目中換機、購機之理想首選。

此外，華碩也設下今年目標，期望於年底前能一舉突破25%市佔率，而為延續此波買氣與成長動能，華碩未來除將乘勝追擊接力推出一系列新品，增加產品組合、強化和促進消費者體驗，亦積極擴大線下實體通路，盼在明年前展店至200家銷售據點，躋身印度消費性筆記型電腦前三大品牌。

華碩 印度 筆記型電腦

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