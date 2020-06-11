SAS釋出免費AI環境 助攻科學家尋找防疫策略

數據分析領導廠商SAS開發出一項強大的資源，新冠肺炎（COVID-19）科學文獻搜尋與文字分析，這個免費的視覺化文字分析環境運用人工智慧 (AI)和機器學習，能快速搜尋數萬筆與 新冠肺炎相關的研究文章，為科學家找到可能拯救生命的答案。

頂尖研究團隊已攜手合作，在 新冠肺炎開放研究資料集 (COVID-19 Open Research Dataset，CORD-19)上公開超過 5萬篇與新冠肺炎及其他冠狀病毒相關的科學研究全文。

透過 AI技術、自然語言處理、語言規則和複雜的模型技術，SAS開發出的新冠肺炎科學文獻搜尋與文字分析環境可快速又智慧地擷取新冠肺炎相關文字和數值資料。這項環境免費提供大眾使用，可透過自主引導的雲端系統，快速又有效地連結全球研究社群與最相關的科學文獻。

史丹佛大學醫學教授暨新冠肺炎研究資料庫科學指導委員會主席 Mark R. Cullen醫學博士表示，SAS提供此解決方案，能加速研究流程並幫助全球各地的研究人員，協助他們對抗新冠肺炎疫情，例如得知治療成效，或深入瞭解新冠肺炎的基因變異。