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台商回台熱度不減！啟碁科技二度申請 砸55億南科建廠

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

投資台灣事務所今（11）日再通過3家企業帶來超過58億元投資，分別為啟碁科技二度申請台商回台，及台商天珩機械、根留企業台灣之星。

經濟部表示，目前「投資台灣三大方案」已吸引524家企業累積投資約1兆251億元，創造8萬5,962個本國就業機會，包括191家台商回台投資約7,678億元，帶來63,931個就業機會；74家根留企業投資約1,503億元，11,651個就業機會。後續尚有超過40家企業排隊待審。

本次通過的網路通訊設備領導商「啟碁科技」因應客戶需求，率先調整全球產能布局，投資近27億建置台南廠，提供客戶更具彈性的產地選擇，並在108年4月通過「歡迎台商回台投資行動方案」。因應5G科技新世代，再投資近55億元新建南科S3廠，增設通訊產品產線，持續導入機器手臂和AI 影像辦識等高度自動化技術與相關製程，新增近2000個本國就業機會。

啟碁在竹科、南科、中國昆山、越南皆有製造據點，隨著產能擴充及全球產能佈局逐漸步上軌道，在高頻寬需求日趨殷切，以及5G和物聯網蓬勃發展下，有望帶動新一波業績成長動能。

另一台商天珩機械，是去年甫於浙江建新廠的自動化包裝設備龍頭，貿易戰與疫情加速全球供應鏈重整，經審慎評估決定暫停浙江廠投產計畫，將投資重心移回台灣，斥資逾2億元在嘉義嘉太工業區建新廠、招募30名本國人才。

天珩機械專注各式自動化包裝設備逾半世紀，台灣、美國、中國大陸、泰國和越南設有7座製造基地，自創品牌BestPack行銷80餘國，是化纖、電子科技、生技、民生用品、五金零件、食品等產業自動化幕後推手，台塑、台肥、永豐餘、鴻海集團等皆是主要客戶。

天珩機械早年因應中國大陸自動化系統內需遽增而赴昆山設廠，107年為搶攻美國包裝機市場另建浙江新廠。詎料美中貿易戰衝擊營業額，「台灣接單、中國生產、成品銷往美國」貿易模式再無優勢，決定致力根留台灣，透過新建智慧製造廠房、產學合作培育人才，持續研發高附加價值創新設備，協助客戶搶攻後疫情時代全球商機。

此外，在5G元年搶下40M頻寬門票的台灣之星，則將在台北與高雄機房建置物聯網各項平台軟硬體設備，招募13名本國人才，為5G商轉做最完善準備。台灣之星並將以異業結盟合作方式擴大跨領域戰力，藉5G高頻寬、高速率、低延遲的三大技術特性，與合作夥伴協力打造與時俱進的5G創新應用發展，涵蓋智慧醫療、智慧家庭、智慧城市與智慧工廠等領域，可望帶旺相關周邊供應鏈。

5G 台商

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