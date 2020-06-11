李中旺質疑收購明泰後裁員 佳世達發聲明反擊

明泰（3380）前董事長李中旺日前無預警遭撤換，和佳世達（2352）隔空交火，甚至質疑佳世達公開收購明泰後，要大規模裁撤數名明泰員工，恐因違背公開收購明泰的公開說明書所載，公開收購完成後，並不會隨即裁員的內容，李中旺因此函文至公平會請求釋疑。

李中旺聲明一出，明泰率先回擊，強調並無人力精簡計畫，消費是不實消息，先前的人力調整也均依法和規辦理，且李中旺擔任董事長期間，都知情並親自批准。佳世達今（11）日也再發聲明，表示此次公開收購為合意公開收購，李中旺未出席董事會表示意見，背棄董事義務，卻謊稱敵意併購、混淆視聽，其個人不能代表明泰公司態度。

據公開收購管理辦法第14條規定，被收購有價證券之公開發行公司於接獲公開收購人依同辦法第9條第3項或本法第43條之5第2項規定申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後十日內提出回應（主要內容為就此次收購對其公司股東之建議）。其目的在使被收購公司之股東於公開收購期間結束前有得知被收購公司態度之機會。

佳世達表示，明泰在接獲本公司公開收購通知後，旋即於5月18日召開審議委員會，由獨立董事及專家針對本公司所提出公開收購各項條件進行審查，再於5月20日召開董事會，並在本公司兩席法人董事代表均依公開發行公司董事會議事辦法第16條第1項之規定迴避，未參與討論及表決之情況下，由全數與會之董事，做出同意本公司公開收購條件之建議。

「既然明泰公司董事會已依法做出同意本公司收購條件之決議，何來李中旺先生所謂之敵意併購？」推測其原因，佳世達表示，可能源自於李中旺長期擔任明泰董事長職務，進而產生其個人意志得凌駕於明泰董事會決議、其一己之志即代表明泰態度之誤解。

佳世達再次強調，公開收購是否為合意，取決於被收購公司董事會審查公開收購條件後，對股東所做出之決議，「明泰公司之董事會既已做出同意本公司公開收購條件之建議，本公開收購案當然屬於合意公開收購。 」

佳世達更說，李中旺背棄其身為明泰公司董事須背負之忠實義務，選擇不出席明泰公司5月20號董事會審查公開收購條件，事後再不顧明泰董事會決議，謊稱本次公開收購為敵意併購，其試圖影響主管機關公正審查立場之意圖甚為明顯，更顯示僅為私利，而不顧明泰股東權益之態度。

佳世達表示，李中旺先生假藉並曲解媒體報導，散佈明泰將裁員之不實資訊，試圖影響員工心情，已嚴重傷害明泰公司員工、以及明泰公司與本公司廣大股東之權益，對於李中旺以「根據媒體報導」試圖規避責任以散佈不實訊息之作法，本公司予以譴責。

佳世達嚴正聲明，對明泰並無裁員計畫，李中旺所言並非事實，且已傷害本公司之商譽，本公司將研擬適當方式保護本公司之商譽。再者，李中旺已非明泰公司董事長，但其仍為明泰公司董事，無論其出席明泰公司董事會與否，均能對於明泰公司董事會議程及事後決議充分了解。

李中旺明知明泰董事會從未在解除其董事長職務後通過任何裁員計畫，卻假借「根據媒體報導」之名義，謊稱本公司在董事會上提案裁員90名員工，此行為對明泰公司以及本公司所造成之傷害，以及其可能涉及之相關刑事民事責任，本公司將請律師研議追究，方能保障本公司及明泰公司股東之權益。

佳世達表示，就明泰公司人力精簡計畫相關事實，明泰已有說明，明泰於今年4月中旬所實行之人力精簡計畫，係由李中旺以董事長之職權，親自批准執行，此事實有李先生親筆簽名之簽呈，非李先生所能否認，「本公司在此請教李先生，若李先生真如其聲明書中所言，關心明泰公司之員工及其家庭，即便有董事提議人力精簡，李先生當時身為明泰公司董事長暨執行長，應為明泰公司員工挺身而出，承諾以改善經營績效取代人力精簡計畫方為上策，而非立即擬訂計畫並簽准執行。」

佳世達更說，4月時李中旺以明泰董事長身分，批准並執行人力精簡計畫，短短一個多月後，卻宣稱其擔心遭裁員之明泰公司員工之處境，前後矛盾之態度令人費解，「是否僅因其遭解任董事長職務而有此劇烈改變，或許需要李先生進一步對外說明並釐清。」