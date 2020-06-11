得力通過股利案 第3季出貨可望逐漸回溫

得力（1464）今（11）日召開股東會，通過每股配發1.5元現金股利。公司表示，今年因新型冠狀病毒疫情衝擊歐美終端市場，使第2季的訂單急凍，目前看來，5月營收有機會是谷底，從6月上旬的出貨情形看來，可望比5月回溫，下半年按照接單目前能見度可看到7、8月，雖比去年同期下滑，但應會較第2季回升，只是幅度還不是很大。

得力表示，因公司外銷比重達6-7成，因此受歐美終端市場影響甚劇，也使得5月營收創下近年低點，單月合併營收4.51億元，較去年下滑48.19%，月減13.16%。目前以杭州廠出貨表現較好，該廠以中國內需為主，隨著中國各地消費逐漸回穩，品牌廠下單也恢復正常，但越南廠以外銷市場為主，受到影響較大。公司今年雖增加兩大品牌客戶，但都還只是小量出貨，具體貢獻要到明年才會較顯著。

受到疫情影響，得力越南廠原計畫將增加下游成衣廠產線的計畫也喊停，公司表示，因現階段市場不確定因素多，因此相關投資已打住，今年是否增加20條成衣產線要視疫情變化而定。