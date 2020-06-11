比下里昂 小摩喊祥碩1,717元、和碩升到74元

和碩（4938）5月營收創高，還上修第2季NB出貨，摩根大通看好PC、iPhone及子公司三面助攻，和碩表現維持強勁，目標價由70元拉高到74元。此外，摩根大通也樂觀祥碩前景，目標價提高到1,717元，迅速比下里昂1,500元，排行外資第一高。

和碩今天受大盤下跌影響，早盤開高後走低，但全場維持紅盤，成交量放大到2.4萬張。祥碩則保持3%以上漲幅，交易量也增加到1,500多張。

摩根大通表示，和碩5月營收優於預期，加上4月表現，合計兩個月已達成該券商財測的八成。由於和碩最新上修第2季NB出貨，6月表現有望維持高水準，支撐上半年營收持穩去年。

和碩第2季來營收優異，也包括子公司景碩、鎧勝、華擎表現成長，尤以鎧勝4、5月營收已達陣市場財測的89%最強，華擎也達到74%，景碩亦展現5G發展效益。

摩根大通指出，因為疫情推升製造成本，和碩還有機會從客戶獲取補償費用，將使2、3季毛利率更好。財測調整後，對和碩今、明年每股純益（EPS）預估為4.99元、5.88元。

至於祥碩在里昂評估大陸市場將大有可為，摩根大通指出，大陸監控器市場、AMD晶片組、PCIe、中國PC CPU及Macbook USB，五大領域將分別替祥碩創造2.7億、2億、1.4億、0.84億和0.7億美元的潛在商機（TAM）；此一預測比里昂的7億美元還高，使摩根大通的財測更樂觀。

摩根大通補充，AMD和華為外，祥碩有望再深入浪潮、中科曙光、海康威視、大華監控、Phyton及龍芯供應鏈，加上蘋果和另一大美系客戶PC OEM訂單，將讓祥碩營收更多元，也更具競爭力。

單以大陸來說，摩根大通推估，祥碩今年營收比重約5%，明年提高到12%，AMD以外的客戶營收比重更會在三年內從37%，提高到52%。除此，祥碩還會在USB 4.0搶占有利位置，效益明年起顯著發酵，創造長線爆發力。

摩根大通最新對祥碩今、明、後年EPS預估32.8元、46.1元、63元，目標價跟進大幅調高，評級重申「優於大盤」。