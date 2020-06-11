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遠傳插旗台東布建遠距診療 5G開台首波導入5個衛生所

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

遠傳（4904）今（11）日與台東縣政府共同宣布，將在多個衛生所導入5G遠距診療應用，遠傳表示，5G在暑假開台後，第一波鎖定5個衛生所優先導入。

遠傳指出，插旗台東佈建遠距診療，透過連續80MHz頻寬的5G網路，搭配遠傳自行開發的遠距診療服務平台與先進IOT醫療器材，由當地醫師護理人員初步檢驗，雲端即時傳輸生理數據及觀察影像至大型醫學中心，同步請都會區專科醫師進行遠距病況診斷，減少民眾非必要的往返外鄉就醫次數，縮短偏鄉就醫距離。

遠傳總經理井琪表示，「台東縣幅員遼闊，縣府一直致力提升醫療資源服務與公共衛生建設發展，遠傳長期關注偏鄉數位建設，這次很榮幸能與縣府攜手，透過通訊科技解決台東民眾就醫、回診的舟車勞頓；以網路代替馬路」。

井琪說，「5G開台後，遠傳與台東衛生局將在診療資源不足的區域優先導入5G遠距診療服務，期望能縮短城鄉診療差距，實現『醫療零偏鄉』的願景，持續推動台灣智慧醫療產業創新轉型。遠傳非常榮幸能與台東縣政府、高醫、花蓮慈濟和台東馬偕，在衛福部的支持下一起開創台灣遠距醫療的先河，讓偏鄉診療零距離」。

遠傳自去年11月起攜手亞東紀念醫院、花蓮慈濟醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院等三大醫學中心，率先啟動國內第一個5G遠距診療計畫，建置遠距診療雲服務平台，在醫療資源相對稀少的台東海端衛生所、台東大武衛生所試辦遠距診療。

遠傳表示，5G預計今年暑假開台，5G遠距診療服務預計將在台東縣5個衛生所優先運用，並將陸續擴大至包括蘭嶼及綠島的11個衛生所。

遠傳說，眼科、皮膚科、耳鼻喉科等台東較缺乏專科醫師的門診，未來可透過行動診間醫療團隊，由當地衛生所專科醫師，透過5G遠距診療，與高雄醫學大學附設中和紀念醫院、花蓮慈濟醫院、台東馬階醫院共同會診，提供台東民眾在地初步診療，蘭嶼、綠島居民也將省下往返本島的就醫路程。

今年遠傳也將持續攜手花蓮慈濟醫院，將遠距診療服務擴展至花蓮縣秀林鄉，透過與秀林鄉衛生所合作，共同提升山地部落住民的糖尿病眼睛病變篩檢率及治療。

此外，遠傳結合「遠距醫療 讓愛遠傳」公益計畫，去年已捐助三套遠距診療設施給亞東紀念醫院、花蓮慈濟醫院、台東大武衛生所，照顧偏鄉居民，共投入數百萬經費，挹注提升台灣醫療水平，改善診療資源不足的問題，讓醫療資源能全面均等普及到各個角落。

遠傳在智慧醫療領域深耕已久，目前已有以提供個人與家庭完整的健康照護網為目標的健康雲、以社區照護暨長期照顧為主的照護雲、協助企業關懷員工的企業健檢雲。

遠傳強調，隨著5G時代來臨，善用5G「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」專長，以偏鄉為起點，讓遠距診療正式落地，結合健康雲、照護雲、企業健檢雲建構出全方位的「遠傳醫療雲」。

遠傳 台東 5G 健檢 衛福部

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