中華電攜韓國LG U+ 展開5G影音娛樂戰略合作

中華電（4904）今（11）日宣布與韓國電信業者LG U+戰略合作，將結合雙方5G技術與數位影音內容資源，提供消費者更優質的5G創新娛樂應用服務。

中華電表示，在擁有4G/5G最大頻寬與5G超高技術下，再結合LG U+集團資源的VR與多視角演唱會內容，將以5G超快網速，打造高品質的影音娛樂體驗。

LG U+為韓國5G VR娛樂內容的先驅者，透過其健全的娛樂產業生態圈，已在韓國掀起5G 多媒體熱潮。中華電表示，攜手LG U+宣布5GVR與多視角影音娛樂的戰略合作，將打造國內5G娛樂產業新未來。

中華電與LG U+推出的5G娛樂內容，包含VR 4K影視、多視角演唱會音樂電視節目，以知名年輕韓團藝人歌唱表演為主，為追逐韓流明星粉絲必看的音樂電視節目。

中華電行動通信分公司陳明仕總經理表示，「中華電看好年輕族群在娛樂市場的需求，強力部署5G創新應用。LG U+長期深耕5G創新娛樂產業，此次合作將促進台灣5G娛樂產業接軌全球，拓展VR應用與多視角演唱會的市場」。

中華電日前取得行動寬頻業務3500MHz、28000MHz頻段特許執照，為國內第一家取得5G特許執照的電信業者。