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門市恢復營運及5G商機 大聯大看好後市成長

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

半導體通路商大聯大（3702）5月營收降溫，不過，該公司表示，在後市全球手機門市陸續恢復正常營運後，再加上企業及家庭的遠距通訊需求未來仍將持續增加，公司看好後市營收將具成長動能。

大聯大表示，全球手機門市陸續隨各國封城措施提前一至二季鬆綁恢復營運，另外企業與家庭用戶持續投資購置建構完善遠端工作環境、遠距教學導致筆電、網通、伺服器等硬體需求持續，加上5G廣布帶動基地台擴建、創造相關IoT產品商機，皆有助營收持續成長。

除了看好未來手機市場消費動能將逐漸恢復之外，大聯大投控也指出，該公司推動數位平台、智慧倉儲提供智能商業物流服務的效益逐漸顯現，疫情加速產業鏈數位轉型，帶動雲端、筆電、PC及網路通訊周邊設備、伺服器以及5G相關零組件持續暢旺，也有利未來該公司營運表現。

外資動向方面，在先前全球疫情延燒之際，外資連續賣超大聯大二個月，不過，6月以來，外資明顯開始進行回補動作，累積6月以來，外資買超該股超過3700張。

市場法人也認為，在今年全球新冠肺炎疫情衝擊之後，全世界重要的製造生產國將會分散生產基地，以分散營運風險，而大聯大在半導體通路商中，具營運規模的優勢，也各國的通路布建也更為完整，未來可望在此發展趨勢下受惠。

大聯大 外資 疫情 5G 營收 手機 半導體 筆電

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