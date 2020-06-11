松翰推筆電影像處理晶片 大啖居家辦公商機

IC設計松翰（5471）繼體溫量測晶片大賣後，再推筆電影像處理晶片大啖居家辦公商機。松翰表示，因應在家工作宅經濟需求，推出支援微軟Hello v4.1臉部識別登入系統的筆電攝影機晶片SN9C288系列，目前客戶詢問度及採用意願濃厚。法人預期居家宅經濟形成趨勢，松翰新款晶片可望在下半年放量、挹注業績表現。

松翰表示，該款SN9C288系列晶片超小尺寸設計，微型化符合筆電窄邊框需求、具備線上更新韌體、保障資安隱私的機制、超低功耗可節能省電等優勢，為市場上首顆整合RGB-IR/TNR/ WDR技術應用的筆電攝影機晶片。

此外，先前視訊會議軟體Zoom爆出有資安疑慮，松翰為提升資安及隱私性，SN9C288高畫質攝影機晶片首創HW privacy功能，在攝影機端支援硬體影像遮罩功能，使用者在不需要實際影像輸出時，可以用遮罩來避免駭客入侵平台端，取得攝影機端的即時影像資料，並搭配RGB IR感測器，導入人臉辨識開機的機制。