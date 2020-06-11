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面板報價可望回升 外資喊買友達、群創

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

韓廠退出LCD產線之後，全球供給量驟減超過一成之舵，外資看好面板報價可望順勢回升，加上未來智慧手機也將大量採用OLED面板的世代，同樣有利於國內面板廠友達（2409）、群創（3481）營運展望。

新冠疫情肆虐全球，導致今年東京奧運等重大運動賽事延期舉辦，使得國際TV大品牌廠，紛紛下修對於面板廠的採購量，市調預估全年採購量可能高達兩成之多。

外資研調，本季初起的TV面板報價，趨勢呈現逐月下跌，五月的下跌幅度甚至超過四月，價格甚至一度回到年初的低位水準，與歷史低點的差距，則剩不到五塊的空間。

不過，本月中國面板廠稼動率和產能，陸續開始恢復正常，主因為報價下跌空間已相對有限、由於傳統促銷的時點為第三季，故預期本月報價下跌幅度可望收斂後回升，全年的TV面板報價可望出現微笑曲線走勢。

NB面板部份，本季需求仍可持續成長，需求可不受居家辦公、遠距教學或娛樂等商機退燒所影響，預估本季出貨片數上看5,500萬片，台廠中的友達、群創為僅次於三星的面板供應商，受惠程度將會最大。

由於，陸廠高世代線 G10.5、G11 的面板產能陸續開出，全球LCD 面板呈現供過於求的結構，導致面板價格趨勢向下，加上TV 面板切割良率，優於台廠與韓廠，陸廠生產成本低廉與佔盡優勢。因此，三星決定年底前關閉G7.5、G8.5的面板產能、且將部份產能轉作OLED TV面板，預估影響全球面板一成的供給之後。

外資推測，全年LCD 面板需求衰退在-5%幅度之內，則全年的面板供給過剩比率將有所收斂，則本季將為供過於求的最高時點，加上TV面板價格再跌有限，可望推升品牌廠的面板採購意願。再者，由於下半年韓廠供給數量減少，時點落在下半年，故預估第三季起的面板價格可望緩步回升。

外資評估，友達、群創前月的大尺寸出貨數量分別為1,034 萬片與1,152 萬片，月增幅度均皆超過兩位數之多，兩家公司隨著面板報價本季落底、下半年回升之後，供需情形將由過剩轉為平衡之後，兩家廠商明年都將有機會出現由虧轉盈的營運向上拐點。

面板 外資 群創

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