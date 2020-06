國泰證券投資氣象觀測站：雲端產業增長熱度不減

新冠肺炎疫情至今影響全球經濟已長達3個多月,這場與病毒的抗爭,改變了過往人類所習慣的生活型態,國泰證券針對全球主要股市及商品提出6月投資氣象觀察看法,由於陸續解封促使經濟活動重回軌道,加上產油國減產見成效,原油供需失衡可望獲緩解,對美國及原油抱持正向看法,其餘如歐日等成熟股市、新興亞洲及新興歐洲、黃金礦業與美元則抱持中立看法。

國泰證券指出,回顧全球各地進行封城,原有的工作型態因為防疫換了樣貌,因國際間鎖國措施,讓跨國的經濟活動出現暫停訊號。而各大企業所採行居家工作措施WFH(Work FromHome),不論是因應異地與居家辦公,維繫企業營運活動的需求,更直接帶動生活改變與雲端運算、儲存等相關需求迅速增加。

國泰證券表示,雲端產業包羅萬象,簡言之即透過網際網路,利用簡便且適當的方式共享或運用資源;雲端服務架構概略分為三大類型:一、基礎架構服務(Infrastructure as aService,IaaS),具代表性公司為戴爾電腦旗下的威睿公司、亞馬遜AWS及微軟Azure等;二、平台服務 (Platform as a service,PaaS),具代表性公司為Google、百度雲及阿里雲等;三、軟體服務(Software as a Service,SaaS),具代表性公司為Facebook、Netflix及Dropbox等。

根據Synergy Research統計顯示,2020年第1季全球經濟受新冠肺炎疫情影響,全球雲端基礎設施服務市場規模達到290億美元,年增率37%,產業增長速度令人驚艷,其中,前三大廠商市佔率超過50%(亞馬遜市占率32%,微軟市占率18%,Google市占率8%)。儘管疫情對全球經濟產生劇烈的衝擊,同時也為雲端產業帶來更多發揮空間,不論是企業或個人的運用,甚至公單位的運作,雲端產業提供正面的影響。

國泰證券說,全球各國已陸續解封,進入後疫情時代,全球經濟型態進入轉變,雲端產業如影音串連、物聯網及雲端運算將會持續改變人們的生活習慣,投資人不妨留意雲端產業三大服務架構相關企業,包括但不限於雲端基礎建設服務、平台服務、軟體服務以及AI服務等,透過國內券商複委託平台,除了可投資海外優質股票,於海外交易所掛牌的ETF亦為資產配置不可或缺的重要一環,布局時點不妨留意各國激勵政策及解封影響之時機點,進場逢低分批布局。