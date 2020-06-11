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國泰證券投資氣象觀測站：雲端產業增長熱度不減

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券6月投資氣象觀測站：疫情影響經濟活動，雲端產業增長熱度不減。（圖/國泰證券）
國泰證券6月投資氣象觀測站：疫情影響經濟活動，雲端產業增長熱度不減。（圖/國泰證券）

新冠肺炎疫情至今影響全球經濟已長達3個多月，這場與病毒的抗爭，改變了過往人類所習慣的生活型態，國泰證券針對全球主要股市及商品提出6月投資氣象觀察看法，由於陸續解封促使經濟活動重回軌道，加上產油國減產見成效，原油供需失衡可望獲緩解，對美國及原油抱持正向看法，其餘如歐日等成熟股市、新興亞洲及新興歐洲、黃金礦業與美元則抱持中立看法。

國泰證券指出，回顧全球各地進行封城，原有的工作型態因為防疫換了樣貌，因國際間鎖國措施，讓跨國的經濟活動出現暫停訊號。而各大企業所採行居家工作措施WFH（Work FromHome），不論是因應異地與居家辦公，維繫企業營運活動的需求，更直接帶動生活改變與雲端運算、儲存等相關需求迅速增加。

國泰證券表示，雲端產業包羅萬象，簡言之即透過網際網路，利用簡便且適當的方式共享或運用資源；雲端服務架構概略分為三大類型：一、基礎架構服務（Infrastructure as aService，IaaS），具代表性公司為戴爾電腦旗下的威睿公司、亞馬遜AWS及微軟Azure等；二、平台服務 （Platform as a service，PaaS），具代表性公司為Google、百度雲及阿里雲等；三、軟體服務（Software as a Service，SaaS），具代表性公司為Facebook、Netflix及Dropbox等。

根據Synergy Research統計顯示，2020年第1季全球經濟受新冠肺炎疫情影響，全球雲端基礎設施服務市場規模達到290億美元，年增率37%，產業增長速度令人驚艷，其中，前三大廠商市佔率超過50%（亞馬遜市占率32%，微軟市占率18%，Google市占率8%）。儘管疫情對全球經濟產生劇烈的衝擊，同時也為雲端產業帶來更多發揮空間，不論是企業或個人的運用，甚至公單位的運作，雲端產業提供正面的影響。

國泰證券說，全球各國已陸續解封，進入後疫情時代，全球經濟型態進入轉變，雲端產業如影音串連、物聯網及雲端運算將會持續改變人們的生活習慣，投資人不妨留意雲端產業三大服務架構相關企業，包括但不限於雲端基礎建設服務、平台服務、軟體服務以及AI服務等，透過國內券商複委託平台，除了可投資海外優質股票，於海外交易所掛牌的ETF亦為資產配置不可或缺的重要一環，布局時點不妨留意各國激勵政策及解封影響之時機點，進場逢低分批布局。

雲端運算 國泰 疫情

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