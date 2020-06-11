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下半供需轉佳、TV面板報價3Q反彈 面板雙虎評價獲提升

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

受惠居家辦公及遠距商機帶動NB面板需求轉強，友達（2409）、群創5月營收表現優於預期。

法人指出，TV面板報價在6月跌幅可望趨緩，看好下半年品牌廠採購意願回升，加上韓廠退出LCD市場效應發酵，供需有望較上半年明顯好轉，第3季面板價格將落底翻揚。由於報價進入上升階段循環，面板雙虎的評價可望因此提升。

統一投顧指出，新冠疫情影響今年東京奧運及歐洲足球盃等重大運動賽事將延至明年舉辦，TV品牌廠下修對面板廠採購量，需求面疲弱。供給面部分，隨著中國地區第1季面板廠產線回到正常，且多數面板廠並未調降稼動率，使得TV面板市場供需轉差。

TV面板報價自4月開始下跌，5月份快速下跌，單月跌幅達3~7塊美金，價格回到約1月份水準，距離 2019年11月歷史低點僅剩3~5塊美金。統一投顧認為，隨著5月TV面板報價快速趕底，報價再下跌空間有限，且因下半年仍有TV促銷旺季等常規需求，預期6月面板報價跌幅將趨緩。

另韓廠三星規畫2020年底前關閉G8.5/G7.5 LCD產線，合計將影響全球面板供給面積約10.5%。投顧預估，今年LCD面板面積供給成長率2%，需求面部分，上半年疫情影響TV面板需求轉差，預估今年LCD面板面積需求成長率-2%，若以整年度計算供給過剩比率(S/D ratio)仍無法明顯收斂。

不過LCD供過於求比率最高時間點將落於第2季，隨著TV面板價格已反應第2季需求疲弱，下半年因應傳統促銷旺季，品牌廠對面板採購意願逐步回升；加上供給面韓廠關閉LCD產能時間點落於下半年，因此整體下半年供需可較上半年明顯好轉，預計第3季TV面板價格可望緩步回升。

統一投顧預估面板雙虎友達、群創2020年EPS分別為-1.51元及-1.4元，下半年受惠報價回升，單季虧損金額可明顯收斂。

面板 LCD 東京奧運 疫情 群創 友達 營收 電視面板

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