面對客戶自製晶片 蔡明介：持續投入研發 提供最好產品
聯發科於今（11）日舉行股東會，對於有股東提問，聯發科如何因應手機客戶投入自製晶片或增加晶片外賣的情況，聯發科董事長蔡明介回應，自製晶片或外賣的情況，都不是現在才發生，早在五到十年前就存在，聯發科基本上會持續投入研發，針對產品與客戶需求，提供最好的產品。
聯發科執行長蔡力行則指出，半導體產業是成長的產業，聯發科有好的技術、產品組合與平台，絕對可以讓技術、產品與平台，產生最高的效率與動能，增加競爭力。各位可以看該公司過去兩、三年與未來的表現，希望可以給股東滿意的回報。
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