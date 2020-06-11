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茂矽接單旺 第二季仍有望維持獲利

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

二線晶圓代工廠茂矽（2342）今年第一季本業具獲利表現，第二季以來，業績仍維持穩健，加上近期下游包括MOSFET客戶訂單動能增強，市場看好該公司第二季本業仍可望維持盈餘表現，受到基本面回溫，股價近期維持中長線高檔位置。

茂矽今年第一季本業具獲利表現，不過，由於業外損失，使得該公司首季整體未能繳出盈餘的成績單。

不過，第二季以來，由於全球新冠肺炎疫情持續推升居家辦公、遠距教學等遠端通訊需求增加，帶動茂矽MOSFET客戶訂單動能增強，再加上國際IDM廠因疫情停工或減產，在轉單效應挹注下，也推升茂矽接單動能。

日前該公司公布4月自結數，單月稅後純益約800萬元，單月每股盈餘0.05元，由於該公司4月營收為1.63億元，而5月營收持續攀升至1.7億元，因此，市場法人推估，該公司在毛利率、費用變動不大之下，第二季本業績可望持續有獲利表現。

受到基本面營運表現加溫，該股近期也維持強勢表現，近期股價在31.5元至32.5元之間，是中長線高檔區，後市短線有機會向上挑戰波段高點約33.45元位置。

茂矽 晶圓代工廠 營收

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