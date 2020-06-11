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聯發科上半年營收約成長一成 蔡力行：對5G有信心

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行進行。圖／聯合報系資料照片
聯發科執行長蔡力行進行。圖／聯合報系資料照片

聯發科今（11）日舉行股東會，針對新冠肺炎疫情影響整體智慧手機市場，該公司如何看待下半年市況，以及如何布局，聯發科董事長蔡明介指出，的確今年上半年因為新冠肺炎的緣故，市場不確定性很大，但是在這幾個月已慢慢穩定下來。雖然整體手機銷售量減少，不過手機也是在疫情當中很重要的通訊產品。

聯發科執行長蔡力行也補充說，今年肺炎疫情卻是造成很大影響，從中國大陸首季的情況就看到很大影響，第2季也有一些，不過該公司的表現很不錯，看第1季的業績與第2季的預估，即可知上半年的營收與去年同期相比，大約將成長一成。

蔡力行指出，在辛苦的環境下，聯發科能做到這樣，是因為長年經營技術，產品符合市場需求，並與客戶密切合作。今年是5G剛剛成長的一年，該公司進入市場，有很好的產品布局，包括高階、中階、入門等一系列產品，所以對5G的看法有相當信心，第1季出貨後，第2季出貨量會有高度成長。

至於4G方面，蔡力行提到，今年全球4G出貨是呈現衰退，但聯發科依然保持很好的數量，市占率提升。

聯發科 4G 智慧手機 蔡力行 5G 股東會 營收

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