電視品牌廠「趕進度」拉貨 供應鏈業績成長添翼

電視供應鏈第三季業績可望回溫，據研調單位Omdia日前發布的研究報告指出，南韓及中國大陸電視品牌廠正伺機而動，準備在第三季大舉拉貨。供應鏈業者也證實，近期電視需求確實不錯，電視品牌廠陸續復工後，現在確實有在「趕進度」的跡象，要把先前停工的量補回來。

比如，擴散板暨導光板廠穎台（6775）過去百分之百以電視產品為主力，近年經產品組合調整，加入照明、監視器等產品，不過電視比重仍高達60%。而在電視產品的供貨方式上，穎台也有別於以往供給面板廠，現在直接供貨給電視品牌廠。

針對近期景氣，法人指出，穎台因前一兩個月韓系、日系主要客戶工廠停工無法出貨，導致需求遞延，現在看到的訂單量有逐步升溫趨勢，6月比5月多、7月又比6月多，第三季的量又更大，訂單狀況比去年同期來得好，電視產能已滿載，能見度目前看到暑假，以現在看到的需求，對穎台下半年表現審慎樂觀，但新冠肺炎疫情是否復發，仍是一大變數。

穎台今年5月單月營收2.02億元，月增22.4%，年減14.12%；累計前五個月營收11.15億元，年減12.7%。穎台表示，主要客戶自5月開始陸續復工，帶動5月營收較4月回升，6月客戶整體復工率可望達八成以上，訂單雖有所推遲，但客戶皆表示全年展望維持不變，稼動率預期將逐月提升。

穎台2016年由華威集團旗下私募基金收購後下市，調整體質將業務一拆為三，現專注材料創新、押出製程以及精密光學設計等三大核心技術，分割出的穎華科技與穎台材料，則分別主攻在車用產品、光學薄膜。穎台今年（2020）捲土重來，5月登錄興櫃市場，目標一年後上市，近期股價遊走於50元附近。

電視需求回溫，加上研調單位TrendForce光電研究（Witsview）日前預期筆電需求可望延續到第三季，據Witsview於6月5日發布的面板價格走勢，各應用面板價格已在6月止跌，14吋及11.6吋筆電面板甚至小幅上漲。

目前的情勢，有利於友達（2409）、群創（3481）等以電視面板為主力的面板廠，帶動面板類股近期股價走強，其中友達、群創，雙雙展現強勁漲勢。友達自6月初開始，一路收復失土，如今站穩所有均線之上，昨收在9.58元，6月1日至今漲幅23%；群創也從6月初起逐步向上，站在所有均線之上，昨收8.04元，6月1日至今漲幅28%。

觀察面板股這波漲勢，三大法人同步喊買，以外資買進力道最強。近一個月來看，外資大買友達13萬5,261張，近期連八買；投信和自營商，也分別買超1萬6,625張和2萬4,024張。群創近一個月也獲外資相挺，外資買超15萬2,651張，近期連兩買；投信和自營商，分別買超1萬9,542和1萬1,266張。

液晶面板（LCD）報價可望提前於6月回穩，外資紛紛調高友達評等至「買進」，群創目標價也調高。據悉，美銀最新上修友達目標價至11.2元，群創調整為10元；另摩根士丹利發布面板報告，持續喊買面板雙虎；瑞信證券台灣面板報告，則喊買群創，目標價9元。