大立光Q3展望 歷來最保守

經濟日報 / 記者劉芳妙╱台北報導

大立光執行長林恩平昨（10）日釋出歷年最保守的旺季展望。他表示，第3季是傳統旺季，希望今年也一樣，但目前「有些客戶訂單預測滿積極正面，但也有客戶下修得很厲害，目前看來仍不明朗，」7月還在接受客戶的訂單預測中，仍不清楚。

林恩平首度回應美國新禁令的影響。他說，美國禁令影響到某些客戶銷售，就會影響我們出貨，這和疫情及美國禁令都有關係。由於7月仍看不清楚，林恩平說，下半年景氣更看不懂。媒體提問，大立光營運有走出谷底嗎？林恩平坦言：「不知道」。

媒體關注大立光是否可像台積電一樣，有急單可彌補部分客戶訂單下修的產能缺口。

林恩平說，鏡頭都是客製化的，今年的訂單去年就要拍板定案，這種急單除非有現成的老模具，客戶要用舊機種規格的鏡頭，就可以上模具，否則無法遞補空出的產能。

市場解讀，林恩平口中，有些客戶如常拉貨且積極的應指三星或蘋果，尤其三星在8月將推出高階旗艦機Note 20系列；至於下修很多的，應是美國禁令重擊下的華為。

至於蘋果新機iPhone 12，外界臆測不少，變數也最大，由於亮相時程未定，預期三款新機可能分批開賣，影響供應鏈拉貨時程。

大立光昨天召開股東常會，會中順利通過去年度盈餘每股配發現金股利79元，為歷年之最，也改寫台股紀錄。總計此次大立光將發出105.97億元現金股利。大立光昨天股價收4,400元，上漲10元，外資連四日買超，估計殖利率1.8%。

因應防疫需求，大立光昨天股東會首度不開放媒體進場，林恩平改以視訊方式舉行記者會。由於疫情重創全球經濟，打亂手機產業步調，大立光5月營收降至38.66億元，為三個月來低點，預期6月拉貨與5月相當，昨天林恩平一席話，仍看不出7月有止跌反彈跡象，堪稱歷年最保守的旺季展望。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，其釋出的訊息視為全球手機市場風向球，昨天林恩平的措辭比以往更保守，為第3季手機旺季澆了一大盆冷水。

他坦言，因疫情影響，很多新產品開發的數量，甚至明後年開發的案子都延宕，不過，和上次4月法說會時相比，目前產能利用率有好一些。

談及鏡頭規格的進展，林恩平表示，目前9P（九片塑膠鏡片）已有客戶設計導入（design in），將規劃1億以上畫素鏡頭；至於加強超廣角品質的自由曲面技術（Freeform lens），今年底前將有客戶新機搭載。

林恩平直言，目前中低階產品需求確實比較好，高階產品較弱一些，不過，中低階產品我們接的比較少。他坦言，高階產品賣不好，確實對我們不好。

林恩平 手機鏡頭 大立光

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