大立光大腦內視鏡 獲美FDA認證

大立光在醫療級鏡頭布局再下一城，繼多年前開發針對腸胃的膠囊型可拋式內視鏡頭後，大立光執行長林恩平昨（10）日透露，已開發針對大腦的超微型內視鏡，並於5月獲美國食品藥物管理局（FDA）認證通過。外界看好，醫療應用毛利率高，有望優化大立光獲利。

林恩平表示，大腦內視鏡頭主要用於微創手術，可用於止血，大立光主要為美國客戶代工提供光學元件。

媒體也關注，新冠疫情是否為鏡頭帶來新應用，林恩平直言回應，「目前沒有。」

大立光在日前大動作發布新聞稿，宣布旗下隱形眼鏡星歐光學取得屈臣氏獨家代工訂單，外界也關注星歐積極拓展市場版圖，下半年是否仍有新客戶入袋。

林恩平表示，上半年因為新冠肺炎疫情關係，整體隱形眼鏡市場表現不如預期，他表示，星歐的優勢就是技術及品質，只要「（代工）價格合理」，都有可能。