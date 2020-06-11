大立光股東會…戴雙層口罩視訊 防疫到位

經濟日報 / 記者劉芳妙呂安涔╱台北報導

因應新冠肺炎防疫，大立光昨（10）日股東會首度不邀請媒體參加，會後記者會改採視訊方式進行，只見大立光執行長林恩平在僅兩人的會議室內，全程50分鐘戴著雙層口罩，一一回覆媒體問題，防疫工夫滴水不漏。

雖然台灣已逐漸解禁，林恩平說，他每天仍戴雙層口罩上下班，內層布口罩回家會洗三遍，外層的醫療級口罩則可用十天。媒體問及，過去曾是小兒科醫生的他，如何看待台灣防疫？他大讚台灣的防疫做得很成功、很厲害。

大立光為全球智慧手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，外界好奇林恩平都拿什麼什麼品牌手機。林恩平說，我各品牌都會用，比較各家的拍照功能，以手機拍攝來體驗客戶需求。

昨天是大立光第一次用視訊開記者會，中間狀況連連，由於加入會議媒體近30人，有人過程中聽不到林恩平的回答，林恩平聽不到記者的問題，訊號斷斷續續，有人索性直接在留言板上發問，讓主持人直接講出媒體問題，由林恩平回答，但因林恩平的回應，一向簡明扼要，形成視窗前的兩位（主持人及林恩平）自問自答的窘境，媒體在留言板上直虧：「原來當網紅真的不容易！」

林恩平 手機鏡頭 口罩

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