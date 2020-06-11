和碩上修NB出貨 蘋概好兆頭

蘋果組裝協力廠和碩昨（10）日公告5月合併營收為1,141.12億元，不僅是今年來新高，也是歷年同期最佳。和碩並上修本季筆電出貨預估，並對通訊產品出貨轉趨樂觀，為蘋概股帶來好兆頭。

受惠於筆電強力拉貨、iPhone SE優於預期，和碩5月合併營收1,141.12億元，月增10%，年增16%，連續三個月站穩千億元大關之上；前五月合併營收為4,963.79億元，年減1.8%。

和碩表示，受惠疫情帶來的居家辦公、遠距教學等商機，筆電出貨持續增長，5月出貨站上百萬台大關、達110萬台，月增15%。至於桌機、平板則降至單月出貨量40萬台／片，月減35萬台／片。

和碩於5月中旬的法說會預估，本季筆電出貨量約季增五至六成，昨天宣布上調季增率為八到九成，單季筆電出貨量將達300萬台，創歷年同期新高。

和碩並一改法說會對整體營運略為悲觀的看法，不僅上修筆電出貨量，也對通訊產品出貨展望轉為偏樂觀，整體營運展望更為正面。但和碩並未透露通訊產品出貨量調整後數字。

和碩董事長童子賢日前強調，和碩首季本業DMS（設計、製造、服務）業務仍獲利，甚至比2019年同期好，營業淨損是因為合併轉投資子公司鎧勝-KY「負的營業利益」所致，和碩本業並不看壞。

童子賢認為，隨著歐美疫情高峰已過，上半年5、6月已經是谷底，期待下半年疫情過後，可恢復正常。