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駁前董座李中旺 明泰：現階段並無人力精簡計畫

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

友訊經營權大戰戰火燒到轉投資公司明泰，現任友訊董事長、明泰前董事長李中旺發出聲明表示，佳世達於發動敵意併購伊始、公開收購期間，即施行裁員之計畫，可徵佳世達公司恐有公開收購說明書不實的違法疑義。明泰則發出聲明指出，的確因為新冠疫情及世界經濟等因素做出人力調整，李中旺董事也知之甚詳，但現階段並無進一步人力精簡計畫。

明泰聲明表示，因年初受到疫情（COVID-19）封城影響，大陸工廠供應鏈面臨斷料及人員無法回到工作崗位，導致第1季營運結果虧損，擔憂疫情的不確定性，及世界整體經濟環境的悲觀預測，為求謹慎，樽節開支，於公司內部月經營會議討論因應，有鑑於許多全球性大公司已即時作出人力調整，順應產業環境變化，同時進行組職定期優化與績效評估，經過明泰經營團隊取得共識，以組織調整來保持競爭力，該次人力調整佔本公司總人數3.5%（含台灣地區員工80人；海外地區員工87人，台灣地區員工調整均有提報科技部新竹科學園區管理局），一切流程均依法合規辦理相關事宜。

明泰表示，鄭重聲明，李中旺董事對上述人力精簡計劃知之甚詳，並親自批准，而本公司現階段並無進一步之人力精簡計畫，請李中旺董事勿試圖再散佈不實之訊息企圖影響員工，此舉不僅傷害員工，亦有違背其身為本公司董事所背負之義務。

明泰 疫情 佳世達

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