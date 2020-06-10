快訊

張國煒仍等不到沖繩航線 星宇靠當許願池、賣文創保溫

吳政忠：公私協力解決台積電人才培育

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

科技部長吳政忠今（10）日表示，台積電雖然赴美投資，但主要基地仍在台灣，台積電已經提出高階人力需求，未來半導體產業發展也需要IC設計、電子設計自動化、封裝設計等各類人才，科技部和行政院都將全力支持並提出方案，將以公私協力合作布建科技人才大局。

吳政院上任科技部長後，今日與媒體茶敘，並發表他對科技發展看法。

針對下世代半導體發展，他表示，台積電因應下世代發展，赴美投資的確可以運用到美國尖端科技人才，尤其是物理方面人才；但台積電最主要基地仍在台灣，在台灣也有大量人才需求，因此將以公私協力方式布人才大局，例如，台積電把國際級大師，透過玉山計畫請到台灣的大學授課，藉此方式把國際人才帶來台灣。

他表示，台灣半導體發展從上游到下游都需要，種類也不一樣，如IC設計、電子設計自動化、封裝等人才都需要，行政院對此有全盤規畫，布科技人才大局。

新冠肺炎疫情肆虐全球是否衝擊科學園區營收成長？對此，吳政忠表示，台灣產業難免受到國際影響，但以科技部主管的科學園區，營收成長主要仍相當仰賴半導體產業撐盤，以他了解，半導體營收仍維持成長態勢，足見它對台灣經濟重要。

台積電 半導體

延伸閱讀

訪國光生技、高端疫苗 陳其邁：盼年底至明年春天量產

吳政忠：樂見台積電赴美

吳政忠掌科技部 大力支持科學園區開發、基礎研究

影／吳政忠接任科技部長 6大主軸完成台灣2030科技願景

相關新聞

5G試乘公車上路！高速率傳輸看8K電視不中斷

5G世代來臨，國家通訊傳播委員會、台北市政府資訊局以及中華電信攜手合作，目前在信義計畫區架設7座5G基地台，今日啟動5G...

影／新任科技部長吳政忠：政策延續過去兩大方案

科技部長吳政忠就任後首度與媒體茶敘，強調會延續過去5+2產業創新，以及數位國家經濟創新方案兩大方案持續往前走，這兩大方案...

AI也有種族歧視？ IBM取消人臉辨識

人臉辨識系統在辨認非裔時容易發生誤測問題，讓IBM取消美國警方應用的系統，改以提供隨身攝影機、犯罪預測分析等較中性的科技。近年來許多研究顯示，AI在辨識膚色較深的族群時準確度時會下降，專家憂心，隨著近來種族議題延燒，日後相關科技若無適當修正，恐無形間會加劇種族衝突。

NCC發出5G特許執照 遠傳拿下第2張

NCC今天核發台灣第2張5G特許執照，由遠傳電信取得。取得執照後，遠傳電信力拚暑假開台，與中華電信互別苗頭，台灣電信業的...

經濟解析／台積電龍頭地位 英特爾、三星難超車

蘋果傳出將在本月的年度開發者大會（WWDC）宣布，Mac電腦將搭載自家的中央處理器（CPU），取代原先使用的英特爾晶片。...

全球前十大IC設計公司2020年Q1營收排名 高通重回龍頭

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計，全球前十大IC設計業者2020年第1季營收及排名出爐，高通（Qual...

百億身價大立光林恩平 口罩1個用10天

受到疫情影響，大立光今年股東會後記者會首度採取線上視訊方式舉行，鏡頭前林恩平戴著「雙層」口罩受訪，他說這樣內層布口罩可以...

華為訂單缺口如何解決？台積電密研二奈米 股東會三大重點全解析

即使新冠肺炎尚未平息，卻依然不減台積電股東的熱情，6月9日，台積電股東會高朋滿座，大家都對「赴美設廠」一事充滿好奇，股東都想知道，台積電內心怎麼盤算，赴美設廠是否又會影響台積電未來的營運？

影／微星新產品助攻 樂觀看待第三季

微星今天股東會，董事長徐祥會後受訪表示，微星雖受疫情影響毛利率降低，但現在已慢慢提升，第二季在「宅經濟」中自有品牌電競筆...

大立光：希望旺季能夠維持 對疫情後景氣無法評論

股王大立光（3008）股東會今（10）日登場，因應疫情的關係，股東常會首度不開放媒體進場，執行長林恩平於會後以視訊方式召...

遠傳攻5G 自駕巴士最快9月上路

遠傳電信搶攻5G應用商機，繼先前與台達電、微軟合作，將打造全台第一座5G智慧工廠後，今（10）日又宣布「車聯網」新進度，...

因應後防疫時代 訊連推出口罩偵測及臉部辨識解決方案

AI臉部辨識技術廠訊連（5203）宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎推出兩項全新功能，包括偵測是否配戴口罩、及於戴...

熱門新聞

文化部宣布加碼「藝FUN券」 每份600元可看電影、買書

夏普可購樂攜手康那香 開賣口罩

劉德音掛保證 台積成長展望不變

新台幣強彈逾1.5角 站上29.6字頭

三倍券能用ATM「領回2千現金」是小確幸？ 網嘆：越來越複雜

訪國光生技、高端疫苗 陳其邁：盼年底至明年春天量產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。