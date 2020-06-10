吳政忠：公私協力解決台積電人才培育

科技部長吳政忠今（10）日表示，台積電雖然赴美投資，但主要基地仍在台灣，台積電已經提出高階人力需求，未來半導體產業發展也需要IC設計、電子設計自動化、封裝設計等各類人才，科技部和行政院都將全力支持並提出方案，將以公私協力合作布建科技人才大局。

吳政院上任科技部長後，今日與媒體茶敘，並發表他對科技發展看法。

針對下世代半導體發展，他表示，台積電因應下世代發展，赴美投資的確可以運用到美國尖端科技人才，尤其是物理方面人才；但台積電最主要基地仍在台灣，在台灣也有大量人才需求，因此將以公私協力方式布人才大局，例如，台積電把國際級大師，透過玉山計畫請到台灣的大學授課，藉此方式把國際人才帶來台灣。

他表示，台灣半導體發展從上游到下游都需要，種類也不一樣，如IC設計、電子設計自動化、封裝等人才都需要，行政院對此有全盤規畫，布科技人才大局。

新冠肺炎疫情肆虐全球是否衝擊科學園區營收成長？對此，吳政忠表示，台灣產業難免受到國際影響，但以科技部主管的科學園區，營收成長主要仍相當仰賴半導體產業撐盤，以他了解，半導體營收仍維持成長態勢，足見它對台灣經濟重要。