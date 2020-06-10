遠傳 獲全國第二張5G特許執照

遠傳(4904)今（10）日獲國家通訊委員會（NCC）核發全國第二張5G特許執照，遠傳表示，已完成5G開台前最後一步行政程序，將以高頻寬、低延遲以及大規模物聯網的技術特性提供5G服務。

遠傳指出，自4月獲得系統架設許可後積極進行網路建設，目前已建設數百台5G基站，將如期在暑假開台，可望提供消費者多元豐富的體驗。

遠傳今公佈5月合併總營收63.71億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.15億元與7.6億元。5月每股盈餘 (EPS)為0.23元，年增0.7%。

累計至今年5月，遠傳合併總營收為319億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為116.08億元與36.45億元；每股盈餘 (EPS)為1.12元，已達成全年度財測目標45%。

遠傳表示，布局5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安關鍵技術力效益持續顯現，累計至今年5月，新經濟營收年成長率達29%，資通訊業務營收年成長幅度達67%，其中雲端服務營收較去年同期增加124%、物聯網收入年成長率高達416%。

遠傳指出，行動通訊業務表現穩健，全力衝刺5G網路佈建，領先全台透過高空無人機搭載5G通訊測試儀器，360°優化高樓層網路通訊品質，讓5G基地台建置一步到位，全面加速5G開台進程，暑假將以「吃很好、吃很飽、多元豐富」三大特點開台，滿足消費者對於5G的期待。