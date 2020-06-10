慧榮SM768顯示晶片 為擴充基座提供隨插即用解決方案

全球快閃記憶體（NAND）控制晶片領導廠商慧榮今（10）日宣布推出全新的SM768繪圖顯示晶片，挾創新專利，讓擴充基座使用者不用下載驅動程式步驟，就能輕鬆將筆記型電腦或安卓（Andriod）系統手機螢幕，顯示在電視或螢幕上，以利教學及居家辦公簡報使用。

慧榮強調，擴充基座產品採用搭載慧榮具專利的InstantView技術的SM768繪圖顯示晶片，使用者無需另外下載驅動程式，免除企業IT部門因程式下載或軟體相容問題帶來困擾。這項晶片搭載InstantView技術，能提升居家辦公生產力，支援雙螢幕顯示特點，讓多人視訊會議，操作更直覺、更有效率。

慧榮美國區總經理Robert Fan表示，InstantView技術可說是行動裝置與顯示螢幕連結提供重大技術突破，讓筆電或Android手持裝置使用者，在會議室、教室或其他需要將行動裝置投放到大螢幕等應用場景，免除下載驅動程式繁瑣程序，享受隨插即用帶來的便利。

慧榮強調，除消費性及商務應用，搭載InstantView技術的SM768繪圖顯示晶片，也是學校及飯店業的絕佳選擇。在具現代化設備的教室中，老師需時時將自己筆電內容投放在大螢幕上。學生也可在小組討論時，使用自己的筆電連結大螢幕進行簡報。

至於飯店業者也可提供住宿客人，將自己筆電或平板內容投射在房間內智慧電視，使用者隨插即用，免去安裝驅動程式的困擾。