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Micro LED技術路線圖發表會 17日登場

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

台灣Micro LED 產業聯誼會（TMSIG）將於6月17日舉辦「Micro LED 技術路線圖發佈會」暨「台灣第二季Micro LED 產業聯誼會」，由光電協進會（PIDA）主辦，並邀請台灣產官學研代表，包括經濟部工業局副局長楊志清、群創總經理楊柱祥、友達技術長廖唯倫、錼創執行長李允立、隆達副總經理黃兆年、工研院電子與光電系所長吳志毅，以及交通大學郭浩中教授將出席參與此聯誼會，串聯台灣Micro LED 上市櫃廠商做深入的交流。

光電協進會表示，為推動Micro LED 產業與技術發展，今（2020）年出版台灣第一本Micro LED 技術路線圖特刊，深受業界好評。會中也將邀請到特刊作者群出席。並由優顯科技陳顯得執行長主持「Micro LED 產業化問題與解決方案」座談討論，以及元鋒精密林宜鋒總經理分享「ALD 於Micro LED 應用的產業化技術」，深入探討台灣Micro LED 技術路線趨勢，並在Micro LED 國際競賽上保持優勢。

光電協進會希望，透過聯誼會增加業界相關人士的互動，有效地帶動台灣Micro LED 產業化技術發展的腳步。

LED 聯誼 光電

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