5G試乘公車上路！高速率傳輸看8K電視不中斷

5G世代來臨，國家通訊傳播委員會、台北市政府資訊局以及中華電信攜手合作，目前在信義計畫區架設7座5G基地台，今日啟動5G公車試乘體驗，即日起為期三周，民眾可從台北市信義微風公車站搭乘5G智慧公車至101，行進過程中，民眾還能在車上看5G高速率傳輸8K電視。

中華電信今下午舉行5G公車試乘記者會，中華電董事長謝繼茂表示，上周正式取得全台首張5G特許執照，5G體驗公車是結合5G、物聯網及駕駛輔助系統，未來商用服務不容小覷。

台北市資訊局則表示，5G試辦計畫讓電信業者能透過實證場域，建置5G基地台，並以「5G公車試乘體驗」，讓民眾體驗高畫質影音，也能為5G基礎建設帶來良好示範。

5G速度將比4G快，延遲也較4G短，針對5G公車特性，中華電信執行副總林國豐說明，包括車子將透過 5G傳輸8K影視，影像不延遲；加裝 ADAS智能輔助系統，只要車子周邊有任何危險狀況，就會出現警示；增加擴增實境，民眾透過手機下載行動APP，掃描指定圖像，就會有車掌小姐虛擬導覽；APP也結合周邊商家，導入商家優惠。