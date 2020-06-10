快訊

許崑源妻子首度對外談話 泣不成聲籲「盼放下仇恨」

胡睿兒慘了！夜店撿屍性侵判刑2年定讞要入獄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5G試乘公車上路！高速率傳輸看8K電視不中斷

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
「5G公車試乘體驗」將於6月11日至7月2日上路，每天14時20分後進行兩地接駁，單趟車程約15分鐘。記者趙宥寧／攝影
「5G公車試乘體驗」將於6月11日至7月2日上路，每天14時20分後進行兩地接駁，單趟車程約15分鐘。記者趙宥寧／攝影

5G世代來臨，國家通訊傳播委員會、台北市政府資訊局以及中華電信攜手合作，目前在信義計畫區架設7座5G基地台，今日啟動5G公車試乘體驗，即日起為期三周，民眾可從台北市信義微風公車站搭乘5G智慧公車至101，行進過程中，民眾還能在車上看5G高速率傳輸8K電視。

中華電信今下午舉行5G公車試乘記者會，中華電董事長謝繼茂表示，上周正式取得全台首張5G特許執照，5G體驗公車是結合5G、物聯網及駕駛輔助系統，未來商用服務不容小覷。

台北市資訊局則表示，5G試辦計畫讓電信業者能透過實證場域，建置5G基地台，並以「5G公車試乘體驗」，讓民眾體驗高畫質影音，也能為5G基礎建設帶來良好示範。

5G速度將比4G快，延遲也較4G短，針對5G公車特性，中華電信執行副總林國豐說明，包括車子將透過 5G傳輸8K影視，影像不延遲；加裝 ADAS智能輔助系統，只要車子周邊有任何危險狀況，就會出現警示；增加擴增實境，民眾透過手機下載行動APP，掃描指定圖像，就會有車掌小姐虛擬導覽；APP也結合周邊商家，導入商家優惠。

「5G公車試乘體驗」將於6月11日至7月2日上路，民眾可於信義微風公車站及台北101公車站搭乘5G智慧公車，每天14時20分後進行兩地接駁，單趟車程約15分鐘。

民眾可於信義計畫區的信義微風公車站及台北101公車站搭乘5G智慧公車。圖／北市資訊局提供
民眾可於信義計畫區的信義微風公車站及台北101公車站搭乘5G智慧公車。圖／北市資訊局提供
車子將透過 5G傳輸8K影視，高畫質影像不延遲。記者趙宥寧／攝影
車子將透過 5G傳輸8K影視，高畫質影像不延遲。記者趙宥寧／攝影
國家通訊傳播委員會、台北市政府資訊局以及中華電信攜手合作攜手合作，將於6月11日至7月2日在信義計畫區推動「5G公車試乘體驗創新應用服務」。記者趙宥寧／攝影
國家通訊傳播委員會、台北市政府資訊局以及中華電信攜手合作攜手合作，將於6月11日至7月2日在信義計畫區推動「5G公車試乘體驗創新應用服務」。記者趙宥寧／攝影

5G 公車 中華電信

延伸閱讀

中華電信、遠傳拚5G開台 年底建設基地台3000台

5G電信大戰下月開打 台灣5G時代正式開始

精測董座 林國豐接任

精測改選董事長 中華電信前技術副總林國豐接任

相關新聞

5G試乘公車上路！高速率傳輸看8K電視不中斷

5G世代來臨，國家通訊傳播委員會、台北市政府資訊局以及中華電信攜手合作，目前在信義計畫區架設7座5G基地台，今日啟動5G...

AI也有種族歧視？ IBM取消人臉辨識

人臉辨識系統在辨認非裔時容易發生誤測問題，讓IBM取消美國警方應用的系統，改以提供隨身攝影機、犯罪預測分析等較中性的科技。近年來許多研究顯示，AI在辨識膚色較深的族群時準確度時會下降，專家憂心，隨著近來種族議題延燒，日後相關科技若無適當修正，恐無形間會加劇種族衝突。

NCC發出5G特許執照 遠傳拿下第2張

NCC今天核發台灣第2張5G特許執照，由遠傳電信取得。取得執照後，遠傳電信力拚暑假開台，與中華電信互別苗頭，台灣電信業的...

經濟解析／台積電龍頭地位 英特爾、三星難超車

蘋果傳出將在本月的年度開發者大會（WWDC）宣布，Mac電腦將搭載自家的中央處理器（CPU），取代原先使用的英特爾晶片。...

全球前十大IC設計公司2020年Q1營收排名 高通重回龍頭

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計，全球前十大IC設計業者2020年第1季營收及排名出爐，高通（Qual...

百億身價大立光林恩平 口罩1個用10天

受到疫情影響，大立光今年股東會後記者會首度採取線上視訊方式舉行，鏡頭前林恩平戴著「雙層」口罩受訪，他說這樣內層布口罩可以...

華為訂單缺口如何解決？台積電密研二奈米 股東會三大重點全解析

即使新冠肺炎尚未平息，卻依然不減台積電股東的熱情，6月9日，台積電股東會高朋滿座，大家都對「赴美設廠」一事充滿好奇，股東都想知道，台積電內心怎麼盤算，赴美設廠是否又會影響台積電未來的營運？

影／微星新產品助攻 樂觀看待第三季

微星今天股東會，董事長徐祥會後受訪表示，微星雖受疫情影響毛利率降低，但現在已慢慢提升，第二季在「宅經濟」中自有品牌電競筆...

大立光：希望旺季能夠維持 對疫情後景氣無法評論

股王大立光（3008）股東會今（10）日登場，因應疫情的關係，股東常會首度不開放媒體進場，執行長林恩平於會後以視訊方式召...

遠傳攻5G 自駕巴士最快9月上路

遠傳電信搶攻5G應用商機，繼先前與台達電、微軟合作，將打造全台第一座5G智慧工廠後，今（10）日又宣布「車聯網」新進度，...

因應後防疫時代 訊連推出口罩偵測及臉部辨識解決方案

AI臉部辨識技術廠訊連（5203）宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎推出兩項全新功能，包括偵測是否配戴口罩、及於戴...

電視需求回溫、筆電續熱 面板廠Q3業績可望回神

面板廠第三季迎來利多，研調單位Omdia發布研究報告指出，由於面板價格來到相對甜蜜點，韓國、中國大陸電視品牌廠正醞釀大舉...

熱門新聞

夏普可購樂攜手康那香 開賣口罩

劉德音掛保證 台積成長展望不變

三倍券能用ATM「領回2千現金」是小確幸？ 網嘆：越來越複雜

訪國光生技、高端疫苗 陳其邁：盼年底至明年春天量產

投資人小心！壽險業4月恐高檔獲利了結台股

兒童保單理賠轉彎 限額給付喪葬費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。