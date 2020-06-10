移機及系統工程穩定入帳 信紘科5月營收月增22.7%
信紘科（6667）公布5月營收為1.29億元，月增22.7%、年增8.87%；前5月營收達5.79億元，年增31.77%。在穩定施作拆移機服務及廠務供應系統工程進度如期認列收入貢獻下，單月營收仍站穩在1億元以上的水準。
信紘科表示，在面對全球景氣不確定因素下，「製程機能水」、「製程特殊廢液處理」、「系統整合」三大領域今年仍可穩健成長，並看好半導體產業朝向先進製程、綠色環保製程等發展趨勢明確，帶動訂單保持良好能見度，挹注營運良好成長動能。
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