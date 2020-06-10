移機及系統工程穩定入帳 信紘科5月營收月增22.7%

人臉辨識系統在辨認非裔時容易發生誤測問題，讓IBM取消美國警方應用的系統，改以提供隨身攝影機、犯罪預測分析等較中性的科技。近年來許多研究顯示，AI在辨識膚色較深的族群時準確度時會下降，專家憂心，隨著近來種族議題延燒，日後相關科技若無適當修正，恐無形間會加劇種族衝突。

2020-06-10 17:06