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訊連宣布 推出口罩偵測及臉部辨識解決方案

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
訊連推出口罩偵測及臉部辨識解決方案。訊連／提供
訊連推出口罩偵測及臉部辨識解決方案。訊連／提供

訊連科技今（10）日宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎推出兩項全新功能，包括偵測是否配戴口罩、及於戴口罩時進行人臉辨識，此兩項技術將應用於所有智慧物聯網場域，包括醫療、零售、門禁、安控、辦公大樓的「後防疫時代」防護控管及人員控制等解決方案。

近日新冠肺炎疫情趨緩，商業活動已逐步復甦，出入醫院、商場等公共場所時，仍建議配戴口罩及保持適當社交距離。FaceMe AI臉部辨識引擎全新的口罩偵測功能可透過AI技術，偵測及判別人員是否配戴口罩，或口鼻露出、使用其他物品遮住口鼻等非正確配戴狀況。FaceMe 可辨別醫用口罩、N95口罩、布口罩等各式口罩，並可辨識不同臉部角度下之口罩配戴狀況。

此外，人員進出必須配戴口罩之場所，如醫院、廚房、公共運輸等，FaceMe 也可於配戴口罩後進行臉部辨識及身分確認，準確率達95%以上，可大幅減少刷臉時須取下口罩之風險及不便。

訊連科技黃肇雄執行長表示，受到疫情影響，指紋辨識、靜脈辨識等接觸性生物辨識因有接觸風險，已被非接觸性生物辨識取代。而與需要特殊硬體及近距離使用的虹膜辨識相比，臉部辨識技術具備準確、彈性、安全等優勢，成為非接觸性生物辨識之主流技術。

他說，因應後防疫時代的口罩配戴措施，FaceMe 口罩偵測及戴口罩臉部辨識等功能，可提供智慧物聯網廠商及系統整合商完整的解決方案，廣泛應用於醫療、零售、門禁等場景。

除了口罩相關應用，訊連科技也預計於第3季陸續推出整合熱感攝影機的體溫檢測、及AI人數統計等功能，可進一步為後防疫時代的安控、零售及醫療等相關應用提供一站式的智慧解決方案。

口罩 臉部辨識 訊連

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