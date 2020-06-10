AI也有種族歧視？ IBM取消人臉辨識
人臉辨識系統在辨認非裔時容易發生誤測問題，讓IBM取消美國警方應用的系統，改以提供隨身攝影機、犯罪預測分析等較中性的科技。近年來許多研究顯示，AI在辨識膚色較深的族群時準確度時會下降，專家憂心，隨著近來種族議題延燒，日後相關科技若無適當修正，恐無形間會加劇種族衝突。
AI系統有偏差
根據《英國廣播公司》報導，IBM執行長克里希納近日向美國國會寫信表示，由於他們提供美國警察執法的AI系統會有偏差，在辨認膚色較深或是非裔美國人時，容易有認錯的情況，可能造成許多誤會，因此他們日後將停止提供美國官方相關的服務，改成提供隨身攝影機、資料分析的服務。
不過科技界對這件事的看法不一，NGO隱私國際的布隆─杜蒙特表示，IBM過去在全世界推動這麼多CCTV監視系統的服務，現在卻說要取消監視系統有關的人臉辨識，其實蠻詭異的。因此她認為，IBM的聲明模糊，只說要取消「一般用途」，並沒有明確告訴外界實質的計畫，「IBM可能只是把系統再微調、客製化一點而已。」
白人以外難辨識
《美國公廣》提到，美國公民自由聯盟的律師韋斯勒則認為IBM的舉動很好，但光是1家公司還不夠，亞馬遜、微軟也有相關的業務仍持續進行，他們也應該停止提供有偏差的人臉辨識系統。奧勒岡州與佛羅里達州的警方現在仍再採用亞馬遜的「Rekognition」人臉辨識系統。
MIT於2019年的研究顯示，微軟、亞馬遜、IBM的人臉系統只要在辨識膚色較深的人時，就無法100%完全正確。美國國家科技標準局的研究也顯示，比起高加索人（多數歐美白人），非裔與亞裔臉孔的辨識成功率比較低。AI專家阿克森特表示，如果不改善相關情況，恐會加劇種族衝突與歧視的狀況。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言