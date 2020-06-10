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NCC發出5G特許執照 遠傳拿下第2張

和碩5月營收1,141.12億元 Q2展望轉趨樂觀

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

和碩（4938）受惠新款iPhone SE及筆電出貨成長，帶動5月營收雙成長，相較上個月成長一成。展望第二季，和碩從偏悲觀看法轉趨樂觀，上修筆電出貨量，預估季增八到九成，而原先偏保守的NPC（含iPhone組裝）業務，現在也轉趨樂觀。

和碩今（10）日公告5月營收1,141.12億元，月增10%、年增16%，營收持續維持千億大關；累計和碩今年前五個月營收為4,963.79億元，年減1.8%。

和碩受惠居家辦公（WFH）、遠距教學等商機，筆電業務出貨持續增長，5月筆電出貨占上百萬台大關，來到110萬台，月增15-20萬台。至於桌機、平板則降至40萬台/片，月減35萬台/片。

和碩指出，5月營收優於4月，主要受惠資訊產品及通訊產品增長，拉貨動能優於原先預期，尤其居家辦公、遠距教學帶動的需求持續存在，拉抬筆電出貨。

法人指出，和碩釋出資訊產品及通訊產品增長，應用於產品端就是筆電與iPhone組裝業務。其中，和碩筆電5月出現明顯增長，主要與美系大廠第二季推出新筆電產品有關，因此帶動和碩出貨明顯成長，預期新品效應將延續到6月。

值得一提的是，和碩修改對第二季營運看法，從原本保守轉趨樂觀。和碩5月時認為，筆電第二季相比首季將季增五到六成，至於桌機、主板因首季出貨順暢，本季將會下滑5-10%。而NPC業務展望較差。

但和碩釋出最新看法，本季筆電出貨上修，相較首季將季增八到九成。但由於歐美市場封鎖時間比預期長，客戶拉貨時間放緩，因此桌機、主板出貨下修，預估相較首季季減20-25%。此外，原先偏保守的NPC業務，現在也轉趨樂觀。

法人指出，和碩NPC業務含消費性、通訊產品，其中iPhone組裝占舉足輕重地位，由於蘋果先前在中國大陸連連展開促銷活動，包含以官方形式，參與天貓與京東的618折扣活動，成功帶動銷量成長。而美國也因疫情放緩，蘋果重啟百家直營店，也為iPhone銷量帶來正面幫助。

和碩董事長童子賢先前指出，隨著歐美疫情高峰已過，看好5、6月將是電子業景氣谷底，期待下半年疫情過去後，各國均將恢復正常。尤其民眾「被關久了」，可望有一波「報復性消費」。

和碩 筆電 營收

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