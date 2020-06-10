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個資疑慮？ 遠傳：感謝用戶指正 已檢討改進

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

媒體報導遠傳傳送續約簡訊給用戶，恐有「個資全都漏」的疑慮，對此，遠傳正式做出回應。遠傳表示，感謝某位用戶的指正，我們已經立即將續約簡訊的客製化服務關閉。一般用戶還是可以透過身分驗證程序後，由網路登錄完成續約。

遠傳表示，對於遠傳本次簡訊續約的設計，是讓遠傳特定用戶本人以特定連結登入後僅能看到自己的資料，方便續約。但是的確疏於防範有心人士，透過其個人電腦背景找尋系統破綻去查看其他消費者的資料，遠傳已經在檢討改進。

遠傳強調，立即清查過去以來，是否有不法人士透過這樣的方式查詢其他消費者資料，確實發現了極少數個案，會主動聯繫這幾位客戶。對於以不當方式查詢他人個資的人，遠傳也會與警政單位配合調查並了解用途。請用戶安心。

遠傳表示，對此事件，遠傳深感抱歉，也很遺憾未能被即時告知即時改正。還希望所有愛護遠傳的用戶對我們的缺失隨時不吝指教，我們一定即時慎重處理。感恩。

遠傳

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