Sony劇院級單件式環繞音響上市 享受7.1.2聲道音場

Sony 最新單件式環繞音響HT-G700在台上市，實體3.1聲道搭配可傳遞深沉渾厚音效的無線重低音喇叭，全面打造更為生動立體的聆聽體驗；支援Dolby Atmos / DTS:X全景聲音效規格，更可透過Sony獨家聲學演算技術將一般音訊模擬為7.1.2 環繞音效，居家娛樂最新推薦HT-G700單件式環繞音響輕鬆入宅，提供多元影音享受不同凡響的磅礡音效。

Sony 表示，新產品訴求一鍵啟動7.1.2聲道環繞式音效，彷彿身歷其境親臨現場。 HT-G700支援Dolby Atmos/DTS:X全景聲規格，透過Sony深厚的聲學工程技術，創造超乎想像的3D立體聆聽感受。

此外，最新搭載「沉浸式音效強化功能 」，整合了更進階的垂直環繞引擎（Vertical surround engine）和超廣域環繞音場（S-Force PRO）等Sony獨家音效技術。

全新升級的垂直環繞引擎(Vertical surround engine)以全新的演算法並改進參數擴展有效聆聽區域，而超廣域環繞音場（S-Force PRO）也經由優化改善垂直面的聲波傳遞，提升聲音傳輸的涵蓋高度，即使觀看大尺寸電視亦能顯著升高音源位置至視覺水平高度，提供更佳自然的視聽體驗。

直覺性的簡易操作，只要按下HT-G700遙控器單鍵即可開啟「沉浸式音效強化功能（Immersive AE）」藉由擴大水平和垂直音場，進而模擬7.1.2 聲道，感受全面被360度環繞音效包覆的身歷其境。