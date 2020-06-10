信義房屋與萬里雲合作 服務客戶破千萬人次

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

本土新創、人工智能企業萬里雲CloudMile宣布與信義房屋最新合作成果，從 2019 年 9 月網站改版上線至今，信義房屋攜手萬里雲結合 Google Maps API應用，提供超過千萬人次的服務。最快可1秒媒合分店、需求派件的智慧系統，結合大數據及直覺化體驗流程，打造貫穿全數位通路的個人化體驗。

信義房屋數位智能中心數位流程發展執行經理張雅翕提到，信義房屋與萬里雲合作有效整合資源，透過Google Maps的圖資應用建立體驗服務，提高客製化服務的品質，降低營運時間及成本。

住家、商辦或土地等房屋買賣最在意的要素之一便是「地點」，客戶已經習慣打開地圖找房功能，查看指定區域的內物件的分佈位置。信義房屋很早便開始提供地圖相關資訊，2019下半年針對旗下數位產品進行大改版，結合大數據及直覺化體驗流程，以萬里雲相關服務結合Google Maps API應用之功能，服務人次從2019 年 9 月網站改版至今便已突破1千萬人次，為線上客戶提供線下地域的資訊整合。

透過Google Maps API，信義房屋不僅能結合實價登錄提供物件行情，針對客戶需求提供目標物件及區域附近符合需求的經紀人員、門市和相似物件，延伸到訂閱制功能，隨時將最新物件及行情資訊再進行客製化行銷。

信義房屋 Google Maps 萬里

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