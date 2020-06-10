邑昇5月營收9,435萬元 年減3.5%

邑昇實業（5291）於今日公告5月合併營收9,435萬元，年減3.5%。公司指出，全球市場仍受新冠疫情影響，PCB客戶5月份拉貨保守；在自行車燈部分，歐美品牌客戶陸續解除封城，開始依計劃陸續出貨，5月營運雖未見成長，然表現符合預期。

近年來市場看好AI及5G等趨勢商機，相關應用需求可帶動上游PCB產業。

邑昇指出，PCB專攻工控、工業電腦、車用、IoT及醫療等高階產品，並具有少量多樣的優勢，公司致力於產品結構的調整，著力於高毛利產品，並持續進行設備投資、提高製程穩定及良率，逐步優化產品組合。

在LED行動照明產品部分，邑昇指出，自行車燈專攻歐美之高端運動休閒市場，近期各國封城及居家令陸續解除，原有之訂單依續出貨，預期歐美市場將因疫情而帶動新一波至戶外騎自行車休閒運動的風潮，自行車燈需求正向可期。

全球疫情有緩和跡象，後疫情時代的新生活型態將推動雲端、AI及5G相關產品市場。

邑昇強調，與客戶合作開發之5G新產品已進入最後驗證階段，可望於第4季開始出貨。面對因疫情可能影響歐美下半年的消費支出，公司審慎觀察因應，將持續優化客戶及產品組合，期下半年營運維持不墜。