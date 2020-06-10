想到大立光工作？大專校院聯合線上就業博覽會開跑了

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署為協助青年順利就業，與轄區16所大專校院聯合舉辦「北基宜花地區大專校院聯合線上就業博覽會」開跑了，計有500多家企業，釋出1萬多個工作機會，凡合作的16所學校學生投遞履歷還可加碼抽iPhone大獎等100個好禮，活動只到6月19日，請把握時間線上投遞履歷，找工作抽獎一舉兩得。

本次線上就業博覽會除了由北分署與轄區16所大專校院共同舉辦，並與台北市、新北市政府就業服務處一起開發職缺，邀集大立光、友達、仁寶電腦、德翔海運、SGS台灣、永豐餘、板信銀行、王品集團、微風廣場、京站集團等565家知名企業提供12496個職缺。

北分署林仁昭分署長表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）疫情，今年特別將轄區16所大專校院原先各自規劃辦理的校園徵才實體活動，改以線上聯合就業博覽會形式舉辦，讓應屆畢業生、青年朋友透過網路，不用出門就能同時參與多場活動，也讓企業取得更多履歷以挑選人才，加速企業與青年媒合成效，幫助成功就業。

本活動透過「台灣就業通」平台，只要註冊成為會員即可進入徵才活動頁面投遞履歷；為鼓勵青年朋友踴躍參與線上徵才活動，凡本場活動的16所大專校院學生，只要投遞履歷，可加碼抽iPhone 11、Marshall Acton II藍牙喇叭、AirPods藍芽耳機及7-ELEVEN 500元禮券等100個大獎，活動詳情請上勞動力發展署北分署官網(https://reurl.cc/Kk87jn)查詢。

大專 徵才活動

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