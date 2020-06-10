宏碁搶攻歐洲市場 四月奪土耳其電競筆電銷售冠軍

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌廠宏碁（2353）搶攻歐洲市場，4月在土耳其市場交出亮眼成績，在電競筆電方面自今年一月起持續增長，四月份則以市占月增16.9%超越對手，成為當地銷售第一。

根據最新市調資料顯示，宏碁四月份在土耳其市場交出亮眼成績，在電競筆電方面自今年一月起持續增長，四月份則以市占月增16.9%超越對手，並以34.2%市占率成為銷售第一；在輕薄筆電領域則是年增率大幅超越業界均值，並位居各電腦品牌冠軍，以穩健成長之姿取得佳績。

截至今年一到四月份，泛歐地區在消費筆電市場呈現雙位數成長，土耳其更是黑馬之姿以54%的年增率成為各國之冠；宏碁在土耳其自2019年起積極部署通路商策略，專注於電競及輕薄筆電在主要通路商與線上銷售，而宏碁電競產品的散熱技術提供絕佳的穩定性及效能體驗，深獲消費者喜愛。宏碁在土耳其抓準機會，在電競及輕薄筆電領域大勢成長、強力出貨，創下銷售新高、成長冠軍。

電競筆電 宏碁 土耳其

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