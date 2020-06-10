全球前十大IC設計公司2020年Q1營收排名 高通重回龍頭

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導
全球前十大IC設計業者2020年第1季營收及排名，高通重返第一。 路透
全球前十大IC設計業者2020年第1季營收及排名，高通重返第一。 路透

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計，全球前十大IC設計業者2020年第1季營收及排名出爐，高通（Qualcomm）受惠於5G產品策略奏效，以及新冠肺炎疫情催生的遠距工作與教學需求大幅成長，營收擺脫連續六季年衰退的態勢；博通（Broadcom）半導體部門則因為市場競爭與中美貿易戰的影響，營收呈現連續五季的負成長，使得一、二名排名易位。

拓墣產業研究院分析師姚嘉洋表示，高通在第1季成功打進不少陸系手機品牌的旗艦與高階機種的供應鏈，加上5G射頻前端產品的採用度提高，以及疫情帶動的網通產品需求，使得高通的營收重回成長。

展望第2季，姚嘉洋表示，在中美貿易戰再次升溫以及疫情影響仍存在的情況下，博通與賽靈思短期內呈現年衰退的態勢已不可免；而疫情帶動的網通與筆電需求預期將延續，相關的IC設計業者第2季預估仍會有不錯的表現。

博通除了持續受到中美貿易戰實體清單政策的衝擊外，也受到主要客戶蘋果（Apple）近期手機出貨下滑的影響，無法有效支撐半導體部門的營收表現。

另外，兩家美系業者輝達（NVIDIA）和超微（AMD）表現維持穩健，第1季營收年成長率分別達39.6%及40.4%。輝達在遊戲顯卡與資料中心的成長動能相當強勁；超微7奈米製程的處理器產品線營收持續成長，加上筆電產品受惠於新冠肺炎帶動遠距工作的需求大幅提升，在前十大IC設計業者中成長率居冠。

邁威爾（Marvell）則是受惠於網通與5G基礎建設需求帶動，而且受中美貿易戰影響程度較低；反觀賽靈思（Xilinx）在持續受到貿易戰衝擊的情況下，營收年衰退8.7%，這也是賽靈思自2016年以來首次出現連續兩季年衰退。

台系業者聯發科（MediaTek）與瑞昱（Realtek）同樣受惠於遠距工作需求增加，同時聯發科在4G手機市場占比亦有所提升，帶動營收成長；聯詠（Novatek）則是在智慧型手機的顯示驅動晶片產品與電視SoC市場皆有不錯表現。

智慧型手機 高通

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