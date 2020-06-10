大摩、小摩挺緯穎 目標價分別給出850、930元

緯穎（6669）近期股價因市場擔憂微軟訂單修正而表現疲弱，大摩、小摩紛紛出具最新報告力挺，認為伺服器下半年需求動能並未改變，加上亞馬遜貢獻提升，今、明年營運動能仍可望維持強勁，分別給出850元及930元的目標價。

緯穎墨西哥廠5月初逐步恢復生產，加上微軟的強勁需求，讓緯穎5月營收表現優於市場預期。小摩預估，緯穎第2季營收將季增36%，在強勁的營業利益率下，獲利也可望有不俗的表現。

小摩指出，緯穎已開始將伺服器產品出貨給亞馬遜。展望第3季，小摩認為，微軟第3季度訂單下滑並非砍單，而是在第2季積極建立伺服器庫存後，出現的季節性的下滑，而臉書第3季伺服器的出貨量則較第2季持平或略為上升。整體而言，緯穎第3季可在亞馬遜營收貢獻提升下，抵銷微軟下滑的部分。

儘管近期市場對於緯穎在現有客戶的市場份額可能遭他廠稀釋而感到擔憂，不過小摩指出，即使雲端客戶已經調整了伺服器ODM訂單的分配，導致部分市場份額從一家EMS供應商轉到另一家，不過緯穎的市場份額還是占大部分，這點並未改變。

緯穎近期股價因市場擔憂微軟訂單的修正而表現疲弱，小摩認為，伺服器需求並不會因為微軟季節性調整而停頓，並持續看好下半年伺服器需求前景，加上亞馬遜貢獻提升，對緯穎今、明年EPS預估值不變，分別為45元及56元，給予目標價930元。

大摩也認為，伺服器ODM需求動能並沒有改變，使得近期緯穎股價拉回成為一個不錯的進場時機，因而給予加碼評等，目標價850元。