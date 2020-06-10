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光纖基礎需求夯 聯亞、光環、眾達-KY營運展望佳

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

新冠肺炎疫情的影響稍減，法人看好今、明兩年的光收發模組，市場需求陸續進入成長爆發期，至快下半年開始，100G、400G的模組產品逐季放量可期。法人看好，聯亞（3081）、光環（3234）與眾達-KY（4977）三家廠商，相關訂單產品出貨展望極佳。

業者表示，下半年國內5G正式開臺，新一世代5G高階智慧手機、雲端資料處理中心的高速傳輸需求，快速帶動光通訊產品升級與需求倍增。

此外，5G通訊效率較為高速，不過考量頻寬較短等因素，加上使用雷射光源的單模光纖頻寬，可以較使用發光二極體的多模光纖來的大。

其中，多模光纖的設備與骨幹，成本效益的CP值較高，帶動對100G、200G與400G的光收發模組的產品需求，同時支援資料速率41Gbps~100Gbps、100Gbps 以上的光收發模組，將是主流廠商採用的產品，法人看好國內市場可望在5G通訊商轉之後，今、明兩年進入相關光收發模組的需求快速成長階段。

美國FAAMG（臉書、亞馬遜、蘋果、微軟、谷歌）與中國BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）在疫情期間，居家辦公、學習與娛樂資料處理量大幅倍增，更顯示了未來資處中心與雲端技術的建設，法人對此比喻，無論是企業或個人之間的頻寬需求，如同一座城市的大馬路與小巷弄，對於更高效率的資料傳輸要求，都將是必要的5G基礎設備與建設動能。

目前，聯亞為全球前三大的化合物半導體磊晶廠。公司利用MOCVD技術進行生產，主要產品組合有三：一為佔比五成的電信應用磊晶片產品、二為佔比四成的資料中心用磊晶片產品與一成的工業與消費性應用磊晶片產品。法人看好聯亞磊晶後多以曝光蝕刻製程進行加工，毛利率相對較高之外，下半年營運動能為高速傳輸產品，其中5G應用10G超頻雷射、25G雷射的產品訂單，持續呈現供不應求的盛況，除此之外，矽光產品需求也開始陸續回溫之後，法人看好公司本季毛利率可望站回50%之上。

光環的光通訊產品，則受惠於中國網通基礎設備標案陸續開標，中、長距離的LAN訂單需求量增幅度最大，除了10G標配產品持續熱銷之外，Access中的10G PON訂單數量倍增成長，法人看好下半年25G TO-Can 封裝、OSA（次模組）的訂單數量均皆顯著成長。

眾達-KY在推出四個25G的100G高速光通訊模組解決方案之後，陸續通過眾多國際客戶認證，由於具備高密度和低功耗的價格優勢，今年第一季正式進入量產，重要客戶集中日本、韓國兩國，5G網通建設的25G前傳光收發模組訂單穩健增長，其中眾達-KY掌握的日廠NTT Docomo的訂單能見度已可至2021年。

5G 磊晶片

延伸閱讀

5月營收／眾達成長10％ 健鼎多3％

高速光收發模組需求帶動 眾達5月營收創新高

眾達-KY 5月營收2.77億元、月增 10.49% 續創新高

聯亞5月營收1.76億元 月增4.12%

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