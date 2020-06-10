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影／微星新產品助攻 樂觀看待第三季
微星今天股東會，董事長徐祥會後受訪表示，微星雖受疫情影響毛利率降低，但現在已慢慢提升，第二季在「宅經濟」中自有品牌電競筆電銷售非常好，第三季雖比較難預測，但微星有強大團隊與豐富產品線，受惠新產品的帶動會比較樂觀看待第三季。
一般來說，第三季是傳統旺季，董事長徐祥預測，5G的手機應該第三季會放量，一直到PC的出貨量會放大，可望加溫第三季的業績。
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